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فن

الحياة قصيرة.. إنجي المقدم توجه رسالة لجمهورها

الإثنين 17/فبراير/2020 - 04:18 م
إنجي المقدم
إنجي المقدم
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محمد نحلة
وجهت الفنانة إنجي المقدم رسالة الي جمهورها ونشرت صورة لها عبر حسابها على "انستجرام" وكتبت" اضحك من قلبك الحياة قصيرة".

وكان لـ "إنجي المقدم ندوة، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 لعام 2020، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وقالت إنجي المقدم إنها لديها مكتبة خاصة في المنزل، واثقة والدها بأنه "دودة قراءة" عاشق قراءة في الأدب والسياسة والاقتصاد، ووالدتي كانت عاشقة لقراءة الروايات خاصة قصص يوسف السباعي وإحسان عبد القدوس، وكانت مكتبة والدي في غرفة نومي.

وتابعت قائلًة : "عندما بدأت القراءة بدأت بكتب إحسان عبد القدوس، وانا بستمتع بالقراءة للغاية، لأنني أفضل قراءة الكتب الورقية وليست "الإلكترونية"، مضيفة إلى أنها تتمنى تجسيد شخصية "نادي" لإحسان عبد القدوس في مسلسل ".


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