بيكلي وموسيس ومجدي يقودون هجوم المقاصة أمام الجيش في الكأس

أعلن النيجيري إيمانويل أمونيكي المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة طلائع الجيش، المقرر انطلاقها في تمام الخامسة مساء اليوم على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس مصر.





وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل

الدفاع: حسني فتحي وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد محسن





خط الوسط: مصطفى شبيطة وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم





الهجوم: شميلس بيكلي وعبدالله مجدي وأودو موسيس





ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وعصام صبحي وأحمد ياسين وأحمد مرشوح ومحمد رمضان وصلاح عاشور وصلاح أمين.