AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بيكلي وموسيس ومجدي يقودون هجوم المقاصة أمام الجيش في الكأس

الإثنين 17/فبراير/2020 - 04:07 م
إمونيكي مدرب المقاصة
إمونيكي مدرب المقاصة
Advertisements
عمرو الحلوانى
أعلن النيجيري إيمانويل أمونيكي المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة طلائع الجيش، المقرر انطلاقها في تمام الخامسة مساء اليوم على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس مصر.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد عادل
الدفاع: حسني فتحي وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد محسن

خط الوسط: مصطفى شبيطة وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم

الهجوم: شميلس بيكلي وعبدالله مجدي وأودو موسيس

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وعصام صبحي وأحمد ياسين وأحمد مرشوح ومحمد رمضان وصلاح عاشور وصلاح أمين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

21 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة الأهلي

تغييرات بالجملة .. ميدو يعلن تشكيل المقاصة لمواجهة الأهلي

بيكلى ومرعي يقودان تشكيل المقاصة أمام المقاولون العرب

عمرو مرعي يقود تشكيل مصر المقاصة أمام إنبي

18 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة بيراميدز

بيكلي ومرعي يقودان هجوم المقاصة أمام بيراميدز

ترشيحاتنا

فتاة عشرينية تختنق حتى الموت خلال مشاركتها في مسابقة أكل.. شاهد ما حدث

بوسى شلبي تنشر صورة تضع يسرا فى مأزق بسبب فستانها المكشوف

نانسي عجرم تتعرض للابتزاز.. محامية أسرة قتيل الفيلا تكشف الحقيقة

أسعار جيب jeep اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

عاجل | الأهلي يعلن قائمة مواجهة الزمالك فى السوبر المصري

الاتحاد الأوروبي يوجه صفعة قوية لـ تركيا بشأن ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. هيدى كرم تستعرض رشاقتها فى الجيم

بوسى شلبي تنشر صورة تضع يسرا فى مأزق بسبب فستانها المكشوف

بملابس رياضية.. زوجة كريم فهمى برفقته بدون مكياج