AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إيران تدعو الرئيس اللبناني لزيارتها

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:38 م
الرئيس اللبناني ميشال
الرئيس اللبناني ميشال عون
Advertisements
رحيم يسري
تلقى الرئيس  اللبناني ميشال عون اليوم، الاثنين، دعوة من نظيره الإيراني حسن روحاني لزيارة طهران، نقلها إليه رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني.

وبحسب  الوكالة الوطنية للإعلام فإن لاريجاني نقل إلى عون رسالة من روحاني تناولت العلاقات اللبنانية - الإيرانية وسبل تطويرها.

وتضمنت الرسالة تجديد الدعوة الإيرانية للرئيس عون لزيارة طهران.

كما بحث عون مع لاريجاني الأوضاع الإقليمية الراهنة وتطورات الأحداث في سوريا والمنطقة، كما تطرق البحث إلى أوضاع النازحين السوريين في لبنان وضرورة عودتهم إلى بلادهم، بعدما عاد الاستقرار والأمن إلى معظم المناطق السورية، كذلك تم استعراض الأوضاع في إيران.

وتمنى لاريجاني للحكومة الجديدة "التوفيق والنجاح في تعزيز الاستقرار والأمن في البلاد"، معربا عن استعداد إيران "للمساعدة على تحسين الأوضاع الاقتصادية في لبنان".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد| انهيار المرشد الأعلى الإيرانى خلال جنازة قاسم سليمانى

بعد دفن سليمانى.. رفع الراية الحمراء بمدينة قم الإيرانية طلبا للثأر.. فيديو

تحول إلى مزار.. طابور طويل لزيارة قبر قاسم سليماني.. فيديو

بعد أزمة الطائرة الأوكرانية .. أمير قطر ورئيس وزراء سوريا يزوران إيران

الرئيس الفرنسي يؤكد وقوف بلاده إلى جانب لبنان للحفاظ على وحدته واستقراره

رؤية 2030 أمام خطة 1979.. خالد بن سلمان: إيران وداعش وجهان لعملة واحدة.. اتهامات سعودية لطهران بتهديد أمن المنطقة.. وسبل لحل الأزمة في اليمن

ترشيحاتنا

اكتشاف حالة جديدة مصابة بـ كورونا في الإمارات

السوبر المصري.. تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

بعد تدخل مرتضى منصور.. إمام عاشور يلحق ببعثة الزمالك في الإمارات

قرار جديد من الكاف بشأن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

عاجل.. السيسي يتفقد خطوط الإنتاج في مصنع 300 الحربي

أخبار الفن .. حقيقة زواج نبيلة عبيد وعبد الباسط حمودة .. استدعاء قضائي لـ نانسي عجرم.. خطوبة شقيقة محمد رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجبات بعد التمرين .. أكلات لزيادة ونقصان الوزن بعد الجيم

طلعت حرب.. حكاية ميدان استغله جمال عبد الناصر والضباط الأحرار لمحو رموز الملكية في مصر

مبتغيرش الأسود.. تعليق الجمهور على إطلالة إلهام شاهين من باريس