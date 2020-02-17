إيران تدعو الرئيس اللبناني لزيارتها

تلقى الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم، الاثنين، دعوة من نظيره الإيراني حسن روحاني لزيارة طهران، نقلها إليه رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني.





وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام فإن لاريجاني نقل إلى عون رسالة من روحاني تناولت العلاقات اللبنانية - الإيرانية وسبل تطويرها.





وتضمنت الرسالة تجديد الدعوة الإيرانية للرئيس عون لزيارة طهران.





كما بحث عون مع لاريجاني الأوضاع الإقليمية الراهنة وتطورات الأحداث في سوريا والمنطقة، كما تطرق البحث إلى أوضاع النازحين السوريين في لبنان وضرورة عودتهم إلى بلادهم، بعدما عاد الاستقرار والأمن إلى معظم المناطق السورية، كذلك تم استعراض الأوضاع في إيران.



