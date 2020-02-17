جمارك قسطل تحبط تهريب أدوات تجميل بـ 80.3 ألف جنيه

أحبطت جمارك منفذ قسطل البرى برئاسة سلامة هلالى، محاولة تهريب مستحضرات تجميل قادمة من السودان بقيمة 80.32 ألف جنيه، كانت داخل أمتعة شخصية لراكبة سودانية الجنسية.

وقال مصدر جمركي في تصريحات له، إن المضبوطات كانت عبارة عن 1700 قلم روج، و 200 علبة مكياج، و 240 مظلل عيون، و12 كريم مركب.

تم تشكيل لجنة جمركية من " محمود بدوى،مفضل محمد،محمود أبوالنصر، محمد محمود، ومينا ناجي، أحمد يحيى"، وتحرير محضر بالواقعة بعد اخطار أحمد جعفر مدير عام جمارك أسوان لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و علوى الملط رئيس الإدارة المركزية للخدمات الأمنية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي .