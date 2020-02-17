الأهلي يكشف موقف فايلر من مشاركة رمضان صبحي بـ السوبر أمام الزمالك

تحدث خالد الدرندلي، رئيس بعثة النادي الأهلي، عن إشراك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأحمر، للاعبه رمضان صبحي العائد من الإصابة في مباراة القمة أمام الزمالك ببطولة السوبر.





ويواجه نادي الزمالك النادي الأهلي يوم الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد، في كأس السوبر.





وقال الدرندلي في تصريحات لفضائية أبو ظبي الرياضية "فايلر لن يجازف برمضان صبحي أمام الزمالك".





وتابع "فايلر لن يدفع برمضان في مباراة تكون سببًا في تأخير عودته للملاعب، ونتمنى أن يكون جاهزًا ويضيف للفريق".





وأكمل "الزمالك نادٍ كبير، ودائما مباراة القمة خارج الحسابات، ومن الصعب التكهن بالنتيجة، لابد من احترام الأبيض، ولاعبو الأهلي على قدر المسؤولية".





وتابع "مباراة القمة لها طابع خاص حتى لو الدوري محسوم".





وبسؤاله هل فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي سيؤثر على عناصر الأهلي، استكمل "لاعبو الأحمر محترفون ولديهم خبرة كبيرة وتاريخ كبير من البطولات ومروا بظروف صعبة".





واختتم "خبرات لاعبي الأهلي تبعدهم عن أي ضغوطات، وأسلوبنا دائمًا تجنب الضغوطات الإعلامية لكي نوفر التركيز".