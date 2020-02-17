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مرأة

سناكس اقتصادي.. حضري الجلاش الملفوف باللحمة المفرومة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:27 م
جلاش ملفوف باللحمة
جلاش ملفوف باللحمة المفرومة
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آية التيجي
تريدين تحضير وجبة خفيفة وسناكس لذيذ في آخر الليل لعائلتك دون بذل الكثير من المجهود، أو تكلف عناء التكلفة الباهظة، فقد قدمت الشيف نونا طريقة مميزة لعمل جلاش ملفوف باللحمة المفرومة، وهي طريقة مميزة للغاية، ويمكن استخدام فيها فاضت من أكلة قمتي بإعدادها مسبقا.

وقت التحضير :10 دقائق
وقت الطبخ:30 دقيقة
تكفي  لـ : 5 أفراد

ويمكن تحضير سناك جلاش ملفوف باللحمة المفرومة بأقل التكاليف، وبطريقة بسيطة، بالإضافة إلى أن تحصلي على مذاق مميز، ولذيذ ، حيث ان جلاش ملفوف باللحمة المفرومة سوف ينال إعجاب كل من يتناولة، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

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طريقة عمل جلاش ملفوف باللحمة المفرومة

مقادير جلاش ملفوف باللحمة المفرومة:

لفة جلاش
كيلو لحمة مفرومة معصجة

(للوجه)

كوب حليب
زيت
بيضة
2 ملعقة كبيرة سمسم محمص
2 ملعقة كبيرة حبة البركة
2 ملعقة كبيرة زعتر جاف
ملح
فلفل أسود

طريقة تحضير جلاش ملفوف باللحمة المفرومة:

1- نأخد ورقة الجلاش، وندهنها بخليط البيض والزيت والملح والفلفل الأسود.

2- نضع على الجلاش الحشوة، ونلفها بالطول على شكل اسطواني.

3- ثم ندهن الصاج، ونرص الجلاش بشكل طولي.

4- ثم نقطعه لكي يصبح أصابع صغيرة، ونقوم برش السمسم وحبة البركة وزعتر جاف على الوجه.

5- ندخل الجلاش باللحمة المفرومة الفرن الساخن على درجة حرارة ١٨٠، حتى يأخذ لون ذهبي، ثم يقدم.
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