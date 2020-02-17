بسبب حسن شاكوش.. شاعر يعلن توقفه عن التأليف واعتزال المهنة على الهواء





وقام هلال خلال وجوده ضيفا ببرنامج كل يوم عبر فضائية "on e" كنت متواجدا في حفل ستاد القاهرة وأعلنها الآن وعلى الهواء أنني أستقيل، ولن أعود لكتابة أي أغاني.





وتابع الشاعر عنتر هلال على جميع الملحنين والمطربين والمنتجين ألا يتحدثوا معي، مؤكدا أننا أصبحنا الآن في ورطة، لأن ما حدث في الاستاد يجعلنا أن "نعيد حساباتنا مليون مرة".













وجاء نص البيان كالتالي "على جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة لهذا القرار".









يذكر أن الأزمة بدأت عندما أحيا كل حسن شاكوش، وعمر كمال حفل استاد القاهرة الدولي.