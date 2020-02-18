أقوم أبوسك.. ليلى علوى لـ أحمد خليل: لو كنت قابلتك بدري شوية كنت اتجوزتك.. فيديو

روى الفنان أحمد خليل، موقف جمعه بالفنانة ليلى علوي أثناء تصوير مسلسل حديث الصباح والمساء.





وقال أحمد خليل في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" أثناء تصوير أحد مشاهد المسلسل وجدت ليلى علوي خلصت المشهد وبتجري وبتقول «يلا بسرعة عشان أحمد خليل عنده اوردر تاني »، وهذا هو الرقي في التعامل والرقي والنجومية".





وردت الفنانة ليلى علوي، قائلة:" أقوم أبوسك ولا أعمل إيه، و لو انا كنت قابلتك بدري شويه كنت اتجوزتك".





وتغزل الفنان أحمد خليل فى الفنانة ليلي علوى على الهواء قائلا: أنت أحلى من رأت عيني حتى اليوم، ترد ليلي علوى عليه " حبيبي .. والله بحبك أوي" .





وأضاف الفنان أحمد خليل ، أنه يحب الفنانة ليلى علوى حب لا يتخيله أحد.





ولفت الفنان أحمد خليل إلى أنه سعيد بالعمل فى مسلسل حديث الصباح و المساء مع نجوم كبيرة مثل ليلي علوى و دلال عبد العزيز وغيرهم من النجوم الكبيرة.



