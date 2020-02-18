الإمارات تعلن عن هدايا لـ جماهير السوبر.. 3 سيارات و200 آيباد وهاتف.. فيديو

قال سهيل العريفي، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري، أن مباراة القمة، تعد أحد أهم الفعاليات التي يشرف عليها مجلس أبو ظبي الرياضي في الموسم الحالي.

وأضاف سهيل العريفي ، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامى هانى حتحوت على قناة «صدي البلد»، أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري، ستقدم جوائز للجماهير التي ستحضر المباراة، من بينها 3 سيارات و100 هاتف محمول و100 جهاز آيباد.









وأوضح سهيل العريفي، أنه تواصل مع أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس نادي الزمالك ، مؤكدا له أن موقع التذاكر متاح أمام الجماهير البيضاء.



