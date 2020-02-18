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اقتصاد

مسئول بالإسكان يوجه برفع كفاءة الطرق وتطوير منطقة الحزام الأخضر في جولات بـ القاهرة الجديدة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:36 ص
جانب من الجولة
جانب من الجولة
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آمنة عبدالعظيم

قام المهندس جمال طلعت،مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بجولة ميدانية بمنطقة حى اللوتس الشمالى والجنوبى بالتجمع الخامس، وذلك للتواصل مع قاطنى المنطقة ومتاعبة الأعمال الجارى تنفيذها.


والتقى المهندس جمال طلعت، على هامش جولته بالمنطقة، بعض سكان حى اللوتس بالتجمع الخامس، لمناقشة الرؤية المستقبلية للحى، حيث تم التطرق إلى أعمال رفع كفاءة الطرق بحى اللوتس، وبدء تنفيذ البلاط المتداخل للأرصفة للعمارات التى تم تشطيبها، وكذا إحاطة أرض الخدمات أمام "بورتو" وبعض الأراضى الأخرى بالأسوار لمنع سرقة الرمال منها، ومتابعة السيارات المخالفة بالمنطقة لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأنها.


وأشار المهندس جمال طلعت، خلال جولته، إلى أنه سيتم تعزيز خدمات الأمن بحى اللوتس بشكل خاص بالتنسيق مع مسئولى الأمن، وكذا ضرورة عقد لقاء دورى لسكان الحى بشكل شهرى لبحث الأعمال الخاصة بالحى كافة.


وفى سياق متصل، قام المهندس جمال طلعت، بجولة ميدانية بالتجمع الثالث شملت مناطق(القطامية – محليات الشباب – محور سعـد زغلـول) والذى يعد الشريان الحيوى للتجمع الثالث، نظرًا لربطه بالطريق الدائرى.


كما تفقـد مساعد نائب رئيس الهيئة، شارع الحـزام الأخضـر"الدائرى الجنوبى بالتجمع الثالث"، ووجه بضرورة ربطه بطريق العين السخنة القديم عن طريق 4 قطاعات عرضية  ليتم الاستفادة منه بشكل كامل، مشددًا على أهمية الانتهاء من الأعمال الجارى تنفيذها بالمحاور والطرق فى أسرع وقت، نظرًا لأهمية تلك الطرق، وتزامنًا مع افتتاح مجمع تراخيص السيارات بالقاهرة الجديدة  بالتجمع الثالث.


كما وجه المهندس جمال طلعت بضرورة تطوير منطقة الحزام الأخصر بمساحة حوالى 40 فدانا، والتى تقع أمام منطقة الإسكان الاجتماعى بالمدينة، بإنشاء عددٍ من  الحدائق العامة والمفتوحة لتكون متنفسًا صحيًا لسكان المنطقة، على أن يتم تصميمها بشكل حضارى يليق بالقاهرة الجديدة، وكذا العمل على  إقامة  مواقف لسيارات الأجرة بعيدة عن الكتل السكنية، وتكثيف النظافة الداخلية والخارجية لجميع  محليات التجمع الثالث.


كما قام المهندس  جمال طلعت، بالمرور على المواقف العشوائية بمنطقتى ( الشويفات - منطقة البنك الأهلى بالتسعين الجنوبى)، مصدرًا تكليفاته لمسئولى الجهاز بضرورة الانتهاء من تلك الظاهرة، ووضع دراسة ومقترحات عاجلة لحلها بشكل دائم وفى أسرع وقت.​

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