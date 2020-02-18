الإنتاج الحربي: عمالة المرأة في مصنع 300 الحربي تصل 10%

قال الدكتور محمد عيد بكر، المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد بالأمس افتتاح عدد من المصانع، واستمع خلال افتتاح 4 مصانع تابعة للوزارة لشرح من مهندسات مصريات يعملن في المصانع، وهو أمر مشرف.





وتابع الدكتور محمد عيد بكر، من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، أن المصانع التي افتتاحها في أبو زعبل تضم مجموعة من الماكينات المتطورة جدًا، في صناعة الأسلحة والتي تعد الماكنات الوحيدة من نوعها في مصر وفي الشرق الاوسط كله، وأنها تعمل بتقنيات تكنولوجية تحدث ثورة صناعية.





وأضاف أن أن نسبة تدخل العامل البشري بتلك الماكينات المستخدمة في مصانع الإنتاج الحربي بسيطة جدا، بدقة المنتج تكون مرتفعة، موضحًا أن فائض الطاقة الانتاجية يتم تحويله للاستخدامات المدنية، منوها بأنهم لا يستعينون بالخبرات الأجنبية إلا في أضيق الحدود، لافتا إلى أن نسبة المرأة في مصنع 300 الحربي للذخيرة تصل إلى 10%.





وأكد أن المهمة الأساسية مصانع الإنتاج الحربي هي تغذية القوات المسلحة من أسلحة وذخائر، ولكن يتم استغلال الفائض الإنتاجي للمساهمة في الاقتصاد والمشروعات القومية.





وأشار إلى أن تم بناء وتطوير تلك المصانع بأيدي مصرية خالصة وكان الاستعانة بخبراء أجانب في أضيق الحدود.