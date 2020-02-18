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حوادث

بيع كليتك بـ 30 ألف جنيه.. إعلان على فيس بوك يقود الأمن لضبط عصابة الاتجار فى البشر

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:26 م
المتهمين
المتهمين
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مصطفى الرماح
نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى تحديد وضبط جماعة إجرامية تخصصت فى ارتكاب جرائم تسهيل بيع وشراء الأعضاء البشرية بمقابل مادى.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، قيام ثلاثة أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، بتكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت فى الاتجار بالبشر"الأعضاء البشرية"، حيث يقوم أحدهم بإنشاء حساب على موقـــــع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يعمل على الاستقطاب والتواصل مع المرضى راغبى نقل الكلى إليهم، وكذا بعض راغبى بيع "عضو الكلى" مقابل مبلغ مالى وقدره ثلاثون ألف جنيه لكل حالة بيع مستغلًا حاجتهم للمال.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين، وبحوزتهم 4 هواتف محمولة - مبلغ مالى، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالتوسط فى بيع الأعضاء البشرية "عضو الكلى" للعديد من الحالات، أمكن التوصل لأحدهم،  والذى أجرى نقل عضو الكلى باستغلال أعضاء الجماعة الإجرامية مقابل مبلغ ثلاثون ألف جنيه، وأن المبلغ المالى المضبوط من ضمن متحصلات جرائمهم الآثمة، وأن الهواتف المضبوطة من الأدوات المستخدمة فى تسهيل ونقل وبيع الأعضاء البشرية، كما أمكن التوصل إلى مقطع فيديو يوثق واقعة البيع بأحد المستشفيات بالإسكندرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لتحديد وضبط معاونيهم من معامل تحاليل وأطباء وتحديد باقى الحالات بالاستعلام من الجهات المعنية، وكذا المستشفيات التى تم التعامل معها.

وذلك استمرارًا لمواصلة الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ضبط العناصر الإجرامية المتورطين فى ارتكابها، لا سيما الجرائم التى تتعلق بالاتجار في البشر.
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