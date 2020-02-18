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اقتصاد

الصين تعفي 696 سلعة أمريكية من رسوم جمركية لدعم المشتريات

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:16 م
علم الصين
علم الصين
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وكالات
قررت الصين إعفاء 696 سلعة أمريكية من رسوم جمركية عقابية، في أكبر إعفاء من الرسوم حتى الآن، حيث تسعى بكين لتنفيذ التزاماتها في اتفاق التجارة الأولى المبرم مع الولايات المتحدة.

يأتي إعلان اليوم،‭ ‬الثلاثاء، بعد سريان اتفاق المرحلة الأولى بين البلدين في الرابع عشر من فبراير، وهذه هي الجولة الثالثة من الإعفاءات التي تمنحها الصين للسلع الأمريكية.

وتعهدت الصين بزيادة مشتريات السلع والخدمات من الولايات المتحدة بواقع 200 مليار دولار على مدى عامين في إطار الاتفاق، وألغت بالفعل بعض الرسوم الإضافية على واردات أمريكية بعد التوقيع.

ومن بين السلع التي شملتها الإعفاءات؛ منتجات زراعية ومنتجات للطاقة مثل لحم الخنزير ولحوم الأبقار والغاز الطبيعي المسال والنفط الخام، والتي أُخضعت لرسوم إضافية في خضم تصاعد الخلاف التجاري بين البلدين.
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