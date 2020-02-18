مستشار القوات المسلحة الليبية: أردوغان معتوه.. وميليشيات السراج لا عهد لها

قال الدكتور صلاح الدين شكري، مستشار القوات المسلحة الليبية، إن هناك مجموعة من الأهداف التي تسعى إليها المفاوضات بجنيف بشأن حل الأزمة الليبية، والهدف الأول يتمثل في تفكيك الميليشيات وسحب السلاح من الشارع والقضاء على الحركات الارهابية المجرمة ورد العدوان التركي القطري على الأراضي الليبية.





وتابع الدكتور صلاح الدين شكري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الضباط الذي يرسلهم سراج كطرف آخر للمفاوضات لا يملكون من امرهم شيئًا ولا يتحكمون في الميليشيات الارهابية التي توجد على الأرض.





ويؤكد مستشار القوات المسلحة الليبية، على ان الميليشيات الارهابية لا كلمة ولا ميثاق تحكمها، وتم خرق الهدنة بين ليبيا وتركيا اكثر من 200 مرة بفعل الميليشيات، والتي تحاول استغلال الهدنة لمصالحها، وأصبح هناك أكثر من 4 الاف ارهابي في طرابلس بأيدي تركية.





واضاف ان الحكومة الليبية تسعى للوصول الى أهدافها بكل الطرق ولكن المجتمع الدولي يتجاهل ما يحدث في الأراضي الليبية من انتهاكات واختراقات من الارهابية او من المسلحين الأتراك.





واشار الى ان لن تسمح الحكومة الليبية باستمرار اي ارهابي على اراضيها وان لن تتحقق أهداف والنتيجة المرجوة من المؤتمر ستكون النهاية الحتمية هي الحرب من الحكومة الليبية على تلك الميليشيات.