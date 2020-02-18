تعليم الوادي الجديد: تدابير احترازية لمواجهة الألعاب الخطرة بين الطلاب

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار ظاهرة انتشار عدد من الألعاب والتحديات الخطيرة بين طلاب المدارس على مواقع الإنترنت وتطبيقات الهواتف المحمولة والتي تسبب ضررًا بدنيًا خطيرًا لمن يمارسها ومنها لعبة التحدي المميت والتي يتولى فيها اثنان عرقلة شخص ثالث ليسقط على الأرض وترتطم أضعف منطقة في رأسه على الأرض مباشرة وهو ما قد ينتج عنه حدوث سكتة دماغية أو نزيف في المخ.

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وقال صلاح ميرغني، مدير عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، في تصريح صحفي، إنه فور وصول الاشارة من وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن تم توزيعها على إدارات المتابعة وموجهي علم النفس والفلسفة والأخصائيين الاجتماعيين والإدارات النوعية.

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وأوضح أنه جرى التنبيه مشددًا على منع تلك الألعاب ومتابعة تنفيذ تلك التوجيهات بدقة متناهية، مؤكدا على أن تلك الإجراءات احترازية لكون طلاب المحافظة مسالمين بطبيعة أهل الوادي الجديد ولا تنتشر بينهم تلك الألعاب والظواهر السلبية إلا في حالات فردية يتم التعامل معها بمنتهى الاحتراف التوجيهي لتقويم السلوك السلبي ومنع تكراره مرة أخرى.

وأضاف مرغنى، أنه يجري زيارات ميدانية بشكل يومي على المدارس في أغلب أوقات اليوم الدراسي ويتفقد سلوكيات الطلاب بصورة مفاجئة ويرصد عبر شبكة الإنترنت منظومة العمل في كافة الإدارات التعليمية عبر تطبيق سكاي بي لرصد أحوال مدارس المحافظة عن بعد.