تعليم الوادي الجديد: تدابير احترازية لمواجهة الألعاب الخطرة بين الطلاب

وكيل المعلمين يوجه رسالة مهمة للطلاب بشأن الدروس الخصوصية
منار تسخر موهبتها الفنية لمساعدة والدتها على أعباء الحياة.. فيديو وصور
وقال صلاح ميرغني، مدير عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، في تصريح
صحفي، إنه فور وصول الاشارة من وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن تم توزيعها على إدارات
المتابعة وموجهي علم النفس والفلسفة والأخصائيين الاجتماعيين والإدارات النوعية.
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وأوضح أنه جرى التنبيه مشددًا
على منع تلك الألعاب ومتابعة تنفيذ تلك التوجيهات بدقة متناهية، مؤكدا على أن تلك الإجراءات
احترازية لكون طلاب المحافظة مسالمين بطبيعة أهل الوادي الجديد ولا تنتشر بينهم تلك
الألعاب والظواهر السلبية إلا في حالات فردية يتم التعامل معها بمنتهى الاحتراف التوجيهي
لتقويم السلوك السلبي ومنع تكراره مرة أخرى.
وأضاف مرغنى، أنه يجري زيارات ميدانية بشكل يومي على المدارس في أغلب
أوقات اليوم الدراسي ويتفقد سلوكيات الطلاب بصورة مفاجئة ويرصد عبر شبكة الإنترنت منظومة
العمل في كافة الإدارات التعليمية عبر تطبيق سكاي بي لرصد أحوال مدارس المحافظة عن
بعد.