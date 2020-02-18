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أخبار العالم

سقوط قذيفة أخرى على ميناء طرابلس.. والجيش الليبي يصدر بيانا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:10 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن قذيفة أخرى سقطت على ميناء طرابلس، وذلك بعد استهداف سفينة تركية محملة بالأسلحة في الميناء.

وقال الجيش الوطني الليبي إن أوامر صدرت  بتوجيه ضربة عسكرية لمستودع أسلحة وذخيرة داخل ميناء طرابلس، لإضعاف إمكانيات المرتزقة الذين وصلوا من سوريا.

وأصدرت القيادة العامة  للجيش الليبي بيانا جاء فيه:"وحدات القوات المسلحة تحترم وقف إطلاق النار حسب الأوامر العسكرية الموجهة إليها، ولكن نظرا للخروق المتكررة وإطلاق النار من قبل الجماعات الإرهابية التي خرجت عن سيطرة السراج وزمرته، فإن القوات المسلحة أعطت أوامرها لتوجيه ضربة عسكرية، وذلك بهدف إضعاف الإمكانيات القتالية للمرتزقة الذين وصلوا من سوريا ليعاونوا عناصر الجماعات المسلحة المتحالفة مع مقاتلي تنظيمي "داعش" و"القاعدة".

وأضاف:"الجيش الوطني الليبي يدعوا العناصر المنطوية تحت الجماعات المدعومة من قبل السراج إلى الامتناع عن انتهاك وقف إطلاق النار والالتزام بما تم التعهد به في مؤتمر برلين أمام العالم، وذلك لأن رد القوات المسلحة العربية الليبية لن يكون بالأمر الهين والبسيط".

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