الجيش الإيراني يعلن مهاجمة القواعد الأمريكية في الكويت



أعلن الجيش الإيراني مهاجمة القواعد الأمريكية في الكويت بعدد كبير من المسيرات ، مشيرا إلى أنه سيستأنف الهجمات خلال الساعات القادمة.

يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق الموجة الـ22 من عملية الوعد الصادق 4 باستخدام مكثف لصواريخ خرمشهر 4 وخيبر وفتاح نحو إسرائيل.

وفي وقت سابق ؛ ذكرت قوات الحرس الثوري الإيراني استخدام صواريخ "خرمشهر-4" الثقيلة التابعة لقوة الفضاء بحرس الثورة الإسلامية، وبراس حربي يزن طناً واحداً، انطلقت فجر اليوم، الخميس، وذلك مع انطلاق الموجة التاسعة عشرة من عملية "وعد صادق 4".

وانطلقت الموجة التاسعة عشرة من عملية "وعد صادق 4"، وبالرمز المبارك "يا حسن بن علي (ع)"، حيث قصفت الصواريخ الإيرانية قلب تل أبيب، ومطار بن جوريون، وقاعدة السرب الـ27 التابع للقوات الجوية للجيش الصهيوني في هذا المطار.

وأكد الحرس الثوري الإيراني أن الصواريخ اخترقت الطبقات الـ7 للدفاع الجوي في الأراضي المحتلة وسببت جحيما للأعداء.