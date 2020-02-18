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أخبار البلد

رئيس الوزراء يلتقي السفير الكويتي بالقاهرة .. صور

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:26 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، محمد صالح الذويخ، سفير الكويت فى القاهرة. 


وأشار السفير الكويتي إلى الاستعدادات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتى سيتم على هامشها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فى مجالات التعاون المختلفة بين مصر والكويت. 


كما سلم السفير لرئيس الوزراء دعوة حضور حفل العيد الوطنى للكويت، حيث وعد الدكتور مصطفى مدبولى بتلبية الدعوة. 


وأعرب الذويخ عن تطلع بلاده لقيام الدكتور مصطفى مدبولى بزيارة الكويت، فى الوقت الذى يتم الاتفاق عليه بين الجانبين. وأشار السفير إلى ارتفاع أعداد السائحين الكويتيين بمقدار ١٦٠ ألف سائح خلال العام الماضى، فضلًا عن تواجد ٢٢ ألف طالب كويتى يدرسون فى مصر. 


من جانبه أشاد رئيس الوزراء بالعلاقات المتنامية بين مصر والكويت، مؤكدًا اعتزاز مصر بعلاقاتها الثنائية مع الكويت الشقيقة، وأن الحكومة المصرية لن تألو جهدًا في تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة.
رئيس الوزراء يلتقي السفير الكويتي بالقاهرة .. صور
رئيس الوزراء يلتقي السفير الكويتي بالقاهرة .. صور
رئيس الوزراء يلتقي السفير الكويتي بالقاهرة .. صور
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