الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء العمومة من عائلة العزايزة في سوهاج.. صور

شهد اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام لمحافظة سوهاج، مراسم الصلح بين أبناء العمومة من عائلة العزايزة بالقرامطة شرق بمركز ومدينة ساقلتة.

حضر مراسم الصلح اللواء وائل جمال مساعد مدير الأمن لفرق الشرق، والعميد أحمد عبد الله، رئيس فرع بحث الشرق، والعميد حاتم رضوان، مأمور المركز، والمستشار ابو المجد علي، وممثلي لجنة المصالحات، والشيخ خيري بخيت ممثل الأوقاف، والأنبا موسى ذكري ممثلا عن الكنيسة، وعدد من عمد ومشايخ وأهالي مركز ساقلتة.

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وألقى السكرتير العام كلمة نقل خلالها تقدير محافظ سوهاج للعائلتين ولجنة المصالحات ورجال الأمن على ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية لإنجاز العديد من المصالحات، داعيًا إلى الوحدة ونبذ العنف والوقوف صفًا واحدًا لمواجهة العنف والإرهاب، والتفرغ للتنمية والبناء، مؤكدًا أن الصلح حماية للوطن والمواطنين، مشيرًا إلى أن الخصومات الثأرية أكبر معوق للتنمية، آملًا أن يتم الاحتفال قريبا بأن تصبح سوهاج خالية من الخصومات الثأرية.





يذكر أن الخصومة بين كل من: عابد عبد الحميد اليمني، وأحمد راضي عبد الوهاب أبناء العمومة الواحدة من عائلة العزايزة، حيث نشبت مشاجرة بين الطرفين منذ أكثر من 10 أعوام، وقد تمت مراسم الصلح اليوم بين العائلتين بعد نجاح جهود لجنة المصالحات بالمحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحكماء من أهل القرية في إنهاء الخصومة، بنظام القودة "الكفن"، وأدوا جميعًا قسم الصلح وسط فرحة عارمة سادت بين الحضور جميعًا.