برتوكول تعاون بين كلية التربية النوعية بجامعة المنصورة والأكاديمية المهنية للمعلمين

وقع اليوم الثلاثاء الدكتور عبد الله جاد عميد كلية التربية النوعية ب جامعة المنصورة بروتوكولا مع الأكاديمية المهنية للمعلمين لتدريبات الترقي العام والوظائف الإشرافية والقيادية وبحضور الدكتور مجدي أمين رئيس الاكاديمية المهنية للمعلمين.















ويتضمن الاتفاق تدريب المعلمين المرشحين للوظائف القيادية بجميع مراكز محافظة الدقهلية ويكون التدريب من خلال ثلاث دورات مدة الدورة الواحدة 60 ساعة ويكون التدريب في فرع كلية التربية النوعية ميت غمر لأبناء مركز أجا وميت غمر والسنبلاوين .





فيما يكون تدريب معلمي المنزلة و الجمالية و منية النصر و بني عبيد و دكرنس في بني عبيد في فرع الكلية بمنية النصر و يكون تدريب معلمي المنصورة و أجا و بلقاس و شربين يكون التدريب في الكلية بالمنصورة وتقوم الكلية بتنفيذ برامج التدريب و يكون التقييم من خلال الأكاديمية.