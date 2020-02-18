حازم إمام: ميزة واحدة فى كارتيرون تمنح الزمالك لقب السوبر المصري

أكد حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بفريق بنادي الزمالك، على أهمية مواجهة الأهلي، مشيرًا إلى أنها دائمًا ما تكون ذات طابع خاص.





ويلتقى الأهلي والزمالك وجهًا لوجه في مباراة كأس السوبر المصري، مساء الخميس المقبل على ملعب استاد محمد بن زايد بأبوظبي-الإمارات.





وقال حازم في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أبوظبي سبورت": "بعيدًا عن أنها مباراة بطولة، فهي أولًا وأخيرًا مواجهة خاصة لأنها أمام الأهلي ، إن شاء الله نحن على قدر المسؤولية و سنفوز بالبطولة وتعطينا دفعة في الدوري".



