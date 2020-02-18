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رياضة

حازم إمام: ميزة واحدة فى كارتيرون تمنح الزمالك لقب السوبر المصري

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:03 م
حازم إمام
حازم إمام
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محمد رشاد
أكد حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  بفريق بنادي الزمالك، على أهمية مواجهة الأهلي، مشيرًا إلى أنها دائمًا ما تكون ذات طابع خاص.

ويلتقى الأهلي والزمالك  وجهًا لوجه في مباراة كأس السوبر المصري، مساء الخميس المقبل على ملعب استاد محمد بن زايد بأبوظبي-الإمارات.

وقال حازم في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أبوظبي سبورت": "بعيدًا عن أنها مباراة بطولة، فهي أولًا وأخيرًا مواجهة خاصة لأنها أمام الأهلي ، إن شاء الله نحن على قدر المسؤولية و سنفوز بالبطولة وتعطينا دفعة في الدوري".

وواصل: "الفريق الذي سيفوز بالسوبر، سيحصل على دفعة قوية وجميع اللاعبين يريدون المشاركة في المباراة ونتفهم صعوبتها ، باتريس كارتيرون يتميز بمنح الجميع فرص المشاركة، فجميع اللاعبين جاهزون بدنيًا وذهنيًا ولا يوجد بديل وأساسي".
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