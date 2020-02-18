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أخبار العالم

ماكرون يفتح النار على تركيا في مؤتمر محاربة الإسلام السياسي.. ويعلن: نحقق في تمويلاتها

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:04 م
صدى البلد
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حسام رضوان
فتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النار على تركيا، وأنشطتها المشبوهة في دعم التشدد والإرهاب.


وقال ماكرون خلال اجتماع محاربة الإسلام السياسي في مولوز الفرنسية، موجها حديثه إلى تركيا:"لن نقبل دعمكم لمتشددين لديهم توجهات انفصالية داخل فرنسا". بحسب ما نقلته "العربية".


وأضاف أن هناك تحقيقات جارية في تمويل تركيا لمركز ديني ومشاريع في فرنسا.


وأكد:"لن نسمح لتركيا بتطبيق قوانينها على الأراضي الفرنسية".


وقرر ماكرون  وقف استقدام فرنسا الأئمة المعارين بشكل تدريجي من دول أخرى مثل تركيا والجزائر مقابل الاعتماد على الأئمة المدربين في فرنسا.


كما سيتم وقف تزويد المساجد بأئمة مؤقتين خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى هؤلاء الأئمة المعارين والبالغ عددهم 300 إمام.



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