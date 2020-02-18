جابر القرموطي يبكي على الهواء بعد غنائه يا أعز وأطيب قلب.. فيديو

تأثر الإعلامي جابر القرموطي الذي سيقدم برنامج "الكلام على إية" عبر فضائية الحياة يوم الإثنين المقبل بغناء أغنية "يا أعز وأطيب قلب" وقام بالبكاء على الهواء مباشرة من خلال وجوده ضيفا عبر برنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة.

وأكد القرموطي أن هذه الأغنية تذكرة لكل شخص عزيز رحل عن الدنيا على رأسهم والده.

كانت الصفحة الرسمية لقناة "الحياة" عبر "فيسبوك"، برومو البرنامج الجديد للإعلامي جابر القرموطي، المقرر عرضه على شاشتها خلال أيام.

وحسب البرومو الدعائي، فإن البرنامج اسمه "الكلام على إيه"، ومن المقرر أن تكون بداية عرضه على قناة "الحياة"، يوم 24 فبراير الجاري.

وكان الإعلامى جابر القرموطى، قد اتجه لتقديم أغنيات على قناة يوتيوب الخاصة به لمعالجة بعض القضايا بطريقة ساخرة كعادته.