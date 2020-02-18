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تعليم

ننشر السيرة الذاتية لنائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع الجديد

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:09 م
ننشر السيرة الذاتية
ننشر السيرة الذاتية لنائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع
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إبراهيم الهوارى

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتورة راندا محمد أحمد مصطفى نائبا لرئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وينشر موقع صدى البلد الإخبارى السيرة الذاتية للدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة فهى ستاذ الفسيولوجيا الاكلينيكيه ووكيل كليه طب بنها لشئون البيئه وخدمه المجتمع بكليه الطب ومسستشار العلاقات الدوليه لجامعه راس الخيمه للعلوم الطبيه والصحيه بدوله االمارات العربيه المتحدة

حصلت علي شهاده بكالوريوس الطب والجراحه من كليه طب جامعه بنها في عام 1985 وشهاده الماجيستير في علم وظائف الأعضاء في عام 1989 ودرجه الدكتوراه في الفسيولوجيا الاكلينيكيه في عام 1992 من نفس الجامعه ثم تلقت تدريب مابعد الدكتوراه في جامعه اوهاويو بالولايات الامريكيه في زراعه خاليا الشبكه العصبيه للجهاز الهضمي . 

عملت الدكتور راندا مصطفي كاستاذ باحث في قسم الجراحه في جامعه بيتسبيرج بواليه بنسلفانيا بالولايات المتحده في وحده ابحاث زرع الكبد لمده عام في 2001  وحصلت علي درجه الأستاذيه بجمهوريه مصر العربيه في عام 2004 ثم دعيت لتأسيس اول كليه طب بجامعه الشارقه بالامارات المتحده تتبع الطرق الحديثه في التعليم الطبي والتي تعتمد اساسا علي اكساب الطالب المهارات الاكلينيكيه في مرحله مبكره من الدراسه بالتعاون مع جامعه موناش باستراليا واستمرت هناك كرئيسه للاقسام الاكاديميه لمده عشر سنوات. 

وعملت كمنسقه لاتفاقيه التعاون بين جامعه الشارقه وكليه طب القوات المسلحه بكليه مصر العربيه وعادت بعد ذلك لتكمل المسيره في مجال التعليم الطبي وتعمل كمنسق اكاديمي للعلوم الاكاديميه والاكلينيكيه بكليه طب القوات المسلحه حيث كانت منوطه ببناء ومراجعه المنهج الدراسي والمبني علي المعضلات الطبيه وهي خبرتها الاساسيه حيث تعتبر استاذ دكتور راندا مصطفي احد القلائل في المنطقه العربيه المتخصص في كتابه واستخدام السيناريوهات الطبيه في التعليم الطبي الحديث

وعقدت الكثير من ورش العمل التدريبيه في هذا المجال بالاكاديميه الطبيه العسكريه لأعضاء الهيئات التدريسيه في كافه الجامعات المصريه استعداد للدخول في مرحله تطوير التعليم الطبي في مصر والتي بدات هذا العام

كما انها عضوه في اللجنه القوميه للتعليم الالكتروني والسيناريوهات الطبيه بالمجلس الاعلي للجامعات والتي تراسها استاذ دكتور ناديه بدراوي رئيس لجنه تطوير البرنامج الطبي كما تعد حاليا درجه الزماله الاقليميه بين جامعه بنسلفانيا وجامعه عين شمس في التعليم الطبي

عملت الدكتورة راندا مصطفى رئيسا لقسم الفسيولوجيا بكليه طب بنها من سبتمبر 2018 الي ان عينت وكيل كليه الطب لشئون البيئه وخدمه المجتمع في مايو2019

الدكتور راندا مصطفي لها خبره في مجال تبسيط العلوم الطبيه للأطفال اذ صدرت لها سلاسل علميه في تبسيط العلوم بالقاهره ومختلف العواصم العربيه كما تراست برنامج العالم الصغير بوزاره الثقافه المصريه والذي كان يهدف الي نشر الثقافه العلميه والتفكير العلمي والبحثي للصغار ونالت عنه جائزه تبسيط العلوم الطبيه من وزاره الثقافه المصريه في عام 2004 وفي عام 2009 اسست وتراست جمعيه سن الأمل الاماراتيه فرع من جمعيه الإمارات الطبيه وكان من اهم اهداف الجمعيه هو نشر الوعي الطبي والثقافي للسيدات بعد سن الأربعين وتغيير مفهوم وثقافه سن اليأس وتوضيح ان المراه بعد الأربعين تبدأ مرحله جديده وبدايه جديده لمرحله عمريه اكثر نضجا وفهما ولا علاقة لها بكلمه اليأس بل اصطلح علي تسميتها بسن الأمل لما تمثله من بدايه جديده لمرحله عمريه جديده في حياه المراه .

شاركت الدكتوره راندا في الكثير من البرامج التليفزيونيه والاذاعيه والحملات التثقيفيه والتوعويه بالامارات المتحده لرفع الوعي الصحي المجتمعي بالعديد من الممارسات الصحيه الخاطئه وايضا لمكافحه التدخين لما له من تاثير ضار علي الصحه وخاصه تدخين المرأه لما يمثله من خطر ليس علي صحتها فقط ولكن ايضا علي صحه اولادها وعائلتها

وقد حصلت علي جائزه التميز في الخدمه المجتمعيه من جامعه الشارقه وتسلمتها من سمو الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقه في عام2012 وفي مجال البحث العلمي لها اكثر من 100 بحث علمي في مجال الفسيولوجيا الالكلينيكيه وفي مجال التعليم الطبي منشوره في مجالت عالميه ذات معامل تاثير

وقد حصلت علي جائزه التميز في البحث العلمي من جامعه الشارقه بدوله الإمارات المتحده في عام 2010 وفي مجال العلاقات الدوليه عملت الدكتور راندا مصطفي علي دعم الروابط العلميه بين الجامعات والمؤسسات التعليمه بجمهوريه مصر العربيه ودوله الامارات العربيه المتحده بدءا من اتفاقيه الشراكه بين كليه طب القوات المسلحه بجمهوريه مصر العربيه وجامعه الشارقه ثم كمستشاره للعلاقات الدوليه بجامعه راس الخيمه للكليات الطبيه والصحيه وساهمت في ابرام اتفاقيه تعاون بين الجامعه وجامعه االزهر وايضا مع الاكاديميه الطبيه العسكريه لتبادل الخبرات في كافه المجالات التعليميه والبحثيه وحاليا يجري العمل علي انهاء اجراءات اتفاقيه تعاون مع جامعه بنها

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