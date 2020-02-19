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اقتصاد

حطبة: أرباح القابضة للسياحة تخطت نصف مليار جنيه خلال 6 أشهر

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:01 ص
حطبة
حطبة
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علياء فوزي
 كشفت ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن تحقيق نحو 1.4 مليار جنيه إيرادات  قيمة خلال الفترة من يوليو جتى ديسمبر 2019.


وأضافت في تصريحات لـ"صدى البلد" ، أن شركتها استطاعت تحقيق صافي أرباح يتخطى 600 مليون جنيه خلال النصف الاول من العام المالي الجاري وبذلك تكون حققت 50% من مستهدفات العام الجاري.

 

وقالت حطبة ، إن القابضة و شركاتها التابعة تستهدف هذا العام ايرادات تتراوح ما بين 3.75  من  4 مليارات جنيه، وصافي ربح يصل الى 1.25 مليار جنيه بنمو قدره 26% عن العام السابق له.

 

وحققت الشركة خلال العام المالي 2018/2019، إجمالي إيرادات مجمعة بلغ نحو  4 مليارات جنيه بمعدل نمو 26% عن عام 2017/2018، وبلغ صافي الربح المجمع 987 مليون جنيه بمعدل نمو 16.5%.


 وأظهرت القوائم المالية تحقيق الشركة القابضة - بصورة مستقلة - إجمالي إيرادات 334 مليون جنيه بمعدل نمو 43.2%، وزيادة صافي الربح إلى 191.7 مليون جنيه بمعدل نمو 23%، فيما أسفرت نتائج أعمال الشركات التابعة - وجميعها رابحة - عن ارتفاع إيرادات النشاط إلى 3.1 مليار جنيه بمعدل نمو 20.3% وتحقيق صافي ربح 795.3 مليون جنيه بمعدل نمو 15%.

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