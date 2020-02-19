حطبة: أرباح القابضة للسياحة تخطت نصف مليار جنيه خلال 6 أشهر

كشفت ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن تحقيق نحو 1.4 مليار جنيه إيرادات قيمة خلال الفترة من يوليو جتى ديسمبر 2019

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وأضافت في تصريحات لـ"صدى البلد" ، أن شركتها استطاعت تحقيق صافي أرباح يتخطى 600 مليون جنيه خلال النصف الاول من العام المالي الجاري وبذلك تكون حققت 50% من مستهدفات العام الجاري.

وقالت حطبة ، إن القابضة و شركاتها التابعة تستهدف هذا العام ايرادات تتراوح ما بين 3.75 من 4 مليارات جنيه، وصافي ربح يصل الى 1.25 مليار جنيه بنمو قدره 26% عن العام السابق له.

وحققت الشركة خلال العام المالي 2018/2019، إجمالي إيرادات مجمعة بلغ نحو 4 مليارات جنيه بمعدل نمو 26% عن عام 2017/2018، وبلغ صافي الربح المجمع 987 مليون جنيه بمعدل نمو 16.5%.





وأظهرت القوائم المالية تحقيق الشركة القابضة - بصورة مستقلة - إجمالي إيرادات 334 مليون جنيه بمعدل نمو 43.2%، وزيادة صافي الربح إلى 191.7 مليون جنيه بمعدل نمو 23%، فيما أسفرت نتائج أعمال الشركات التابعة - وجميعها رابحة - عن ارتفاع إيرادات النشاط إلى 3.1 مليار جنيه بمعدل نمو 20.3% وتحقيق صافي ربح 795.3 مليون جنيه بمعدل نمو 15%.