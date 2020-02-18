ساؤول يتقدم بالهدف الأول لأتليتكو مدريد أمام ليفربول فى دوري أبطال أوروبا .. فيديو

تقدم فريق أتليتكو مدريد الإسباني بالهدف الأول أمام نظيره ليفربول الإنجليزى، فى المباراة التى تجمع الفيرقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو ، فى إطار مباريات الذهاب لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا .





الهدف سجله اللاعب ساؤول نيجيز فى الدقيقة الرابعة من زمن المباراة ، بعد ركلة ركنية أولى لأتليتكو مدريد على يسار مرمى ليفربول، نفذها كوكي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء تعامل معها الدفاع برعونة شديدة أدت إلى وصول الكرة لأقدام ساؤول نيجيز المواجه تماما للشباك الخالية والذي استقبل الكرة بتسديدة سهلة أعلنت عن أول أهداف المباراة.









وتقام المباراة على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد، على أن يتجه الفريقان لخوض العودة في أنفيلد بإنجلترا يوم 11 مارس القادم فى مباراة الإياب.



