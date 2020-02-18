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اقتصاد

نائب وزير الطاقة الروسي: اجتماع أوبك+ القادم 6 مارس

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:38 م
أوبك
أوبك
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رويترز

قال مسؤول بارز بوزارة الطاقة الروسية يوم الثلاثاء إن وزراء نفط أوبك ودول متحالفة مع المنظمة، وهى المجموعة المعروفة باسم أوبك+، سيعقدون اجتماعهم القادم في فيينا في السادس من مارس كما كان مخططا في البداية.


كانت تقارير قد ذكرت أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين للنفط يدرسون تقديم موعد اجتماعهم القادم من مارس إلى فبراير  بعد أن تضرر الطلب على الخام من تفشى فيروس كورونا في الصين.


وأبلغ بافيل سوروكين نائب وزير الطاقة الروسي رويترز أن الوزارة ما زالت تتوقع أن يعقد الاجتماع في السادس من مارس ، مثلما أعلنت أوبك في ديسمبر.


وتحاول أوبك اقناع روسيا بالانضمام إلى تخفيضات أعمق في انتاج النفط قالت موسكو إنها ستكشف عن موقفها منها في الأيام المقبلة.

 

تريد معظم شركات النفط الروسية تمديد اتفاق أوبك+ الى الربع الثاني بعد أن ينقضي في نهاية مارس.

 

وتنفذ أوبك+ منذ الأول من يناير اتفاقا لخفض انتاج النفط بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا لمساعدة السوق بينما تعهدت السعودية أيضا بتخفيضات طوعية قدرها 400 ألف برميل يوميا.

 

وخفضت أوبك الأسبوع الماضي توقعاتها للنمو العالمي على الطلب على النفط هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا.

 

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