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رياضة

محمد صلاح مديرا فنيا للنجوم خلفا لساري

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:42 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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عبد الله هشام
قرر مجلس إدارة نادي النجوم لكرة القدم برئاسة محمد الطويلة تعيين محمد صلاح مديرًا فنيًا للفريق الأول بالنادي ، وذلك خلفًا لأحمد ساري المدير الفني السابق الذي تقدم بإعتذار عقب الهزيمة من نادي منتخب السويس بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من المجموعة الثانية بالدوري الممتاز (ب).

ومن المقرر أن يتسلم محمد صلاح المدير الفني الجديد قيادة الفريق بدءًا من الغد - الأربعاء - مع الجهاز المعاون الجديد ، مع الإبقاء على أحمد عيد عبد الملك ضمن الجهاز الفني المعاون.

ويحتل نادي النجوم المركز الخامس في ترتيب المجموعة الثانية بالدوري الممتاز (ب) برصيد 21 نقطة ، حيث لعب الفريق خمسة عشر مباراة وإستطاع الفوز في خمسة مباريات والتعادل في ستة مباريات والهزيمة في أربعة مباريات.

جديرًا بالذكر أن محمد صلاح قد قاد نادي النجوم في الموسم قبل الماضي 2017/2018 ، كما إستطاع الصعود الى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخ نادي النجوم بعد تصدره المجموعة الثانية بالدوري الممتاز (ب).
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