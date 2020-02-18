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رياضة

أتليتكو مدريد ينهى الشوط الأول متقدما على ليفربول بهدف ساؤول.. ومحمد صلاح يفشل فى التعديل .. فيديو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:51 م
اتليتكو مدريد
اتليتكو مدريد
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محمد رشاد
انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة اتليتكو مدريد الاسباني أمام نظيره ليفربول الإنجليزي، بتقدم الأتليتي بهدف نظيف ، فى المباراة التى تجمع الفريقين على  ملعب واندا ميتروبوليتانو ، فى إطار مباريات  الذهاب لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا .

ونجح أتلتيكو مدريد في الضغط على ليفربول منذ بداية المواجهة، ليحصل على ركلة ركنية في الدقيقة الرابعة تحولت داخل منطقة الجزاء لتسقط أمام ساؤول في مواجهة المرمى مباشرة، ليسددها في الشباك معلنًا عن تقدم أصحاب الأرض .

وفي محاولة للرد السريع على هدف التقدم، استحوذ ليفربول على الكرة بشكل كامل حتى الدقيقة 19 من اللقاء وسط محاولات من ثلاثي الهجوم صلاح، ماني وفيرمينو للوصول إلى مرمى أوبلاك ولكن التكتل الدفاعي حال دون ذلك.

وباغت أتلتيكو دفاع ليفربول من جديد في الدقيقة 20 عن طريق كرة عرضية رائعة من كوكي لكنها مرت من أمام كوريا قبل أن يبعدها جوميز عن منطقة الجزاء قبل وصولها إلى موراتا.

وتلاعب موراتا بفابينو في الدقيقة 26 داخل منطقة الجزاء ليصبح في مواجهة مع أليسون  من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، وصوب كرة أرضية أبعدها الحارس البرازيلي بقدمه

صلاح كاد أن يسجل هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 36 بعدما وصلت الكرة إليه داخل منطقة الجزاء بعد محاولة من الدفاع لإبعادها، ليصوبها نحو المرمى مباشرةً ولكنها ارتطمت في رأس فيليب وخرجت إلى ركنية.

بعدها استمر اللعب في منتصف الملعب بين أقدام لاعبي الفريقين إلى أن اطلق الحكم صافرته معلنا انتهاء الشوط الأول بتقدم أتليتكو مدريد بهدف نظيف لـ ساؤول  أمام ليفربول .

أتليتكو مدريد ينهى الشوط الأول متقدما على ليفربول بهدف ساؤول.. ومحمد صلاح يفشل فى التعديل .. فيديو
أتليتكو مدريد ينهى الشوط الأول متقدما على ليفربول بهدف ساؤول.. ومحمد صلاح يفشل فى التعديل .. فيديو
أتليتكو مدريد ينهى الشوط الأول متقدما على ليفربول بهدف ساؤول.. ومحمد صلاح يفشل فى التعديل .. فيديو
أتليتكو مدريد ينهى الشوط الأول متقدما على ليفربول بهدف ساؤول.. ومحمد صلاح يفشل فى التعديل .. فيديو
أتليتكو مدريد ينهى الشوط الأول متقدما على ليفربول بهدف ساؤول.. ومحمد صلاح يفشل فى التعديل .. فيديو
أتليتكو مدريد ينهى الشوط الأول متقدما على ليفربول بهدف ساؤول.. ومحمد صلاح يفشل فى التعديل .. فيديو
أتليتكو مدريد ينهى الشوط الأول متقدما على ليفربول بهدف ساؤول.. ومحمد صلاح يفشل فى التعديل .. فيديو
أتليتكو مدريد ينهى الشوط الأول متقدما على ليفربول بهدف ساؤول.. ومحمد صلاح يفشل فى التعديل .. فيديو
أتليتكو مدريد ينهى الشوط الأول متقدما على ليفربول بهدف ساؤول.. ومحمد صلاح يفشل فى التعديل .. فيديو
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