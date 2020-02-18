أتليتكو مدريد ينهى الشوط الأول متقدما على ليفربول بهدف ساؤول.. ومحمد صلاح يفشل فى التعديل .. فيديو

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ونجح أتلتيكو مدريد في الضغط على ليفربول منذ بداية المواجهة، ليحصل على ركلة ركنية في الدقيقة الرابعة تحولت داخل منطقة الجزاء لتسقط أمام ساؤول في مواجهة المرمى مباشرة، ليسددها في الشباك معلنًا عن تقدم أصحاب الأرض .





وفي محاولة للرد السريع على هدف التقدم، استحوذ ليفربول على الكرة بشكل كامل حتى الدقيقة 19 من اللقاء وسط محاولات من ثلاثي الهجوم صلاح، ماني وفيرمينو للوصول إلى مرمى أوبلاك ولكن التكتل الدفاعي حال دون ذلك.





وباغت أتلتيكو دفاع ليفربول من جديد في الدقيقة 20 عن طريق كرة عرضية رائعة من كوكي لكنها مرت من أمام كوريا قبل أن يبعدها جوميز عن منطقة الجزاء قبل وصولها إلى موراتا.





وتلاعب موراتا بفابينو في الدقيقة 26 داخل منطقة الجزاء ليصبح في مواجهة مع أليسون من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، وصوب كرة أرضية أبعدها الحارس البرازيلي بقدمه



