قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: ملتزمون بدعم الأمن والاستقرار في الصومال
وزير الخارجية يلتقي نظيره المالاوي
وزير الخارجية يؤكد رفض مصر أي تدخلات خارجية في ليبيا أو فرض حلول عليها
ضبط 18 تاجر سجائر جملة وقطاعي في حملة تموينية مكبرة بالغربية
تعزيز التعاون المصري الإكواتوري في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية
شبورة مائية وأمطار.. حالة الطقس اليوم الأحد 21 ديسمبر |فيديو
تخفيضات حتى 20%.. مُتحدث الجيزة يكشف تفاصيل مهمة للمواطنين عن سوق اليوم الواحد |فيديو
إصابة 4 طلاب باختناق غاز في سكن خاص ببني سويف شرق النيل
أقصر نهار في 2025.. الانقلاب الشتوي يرسم ذروة الشتاء فلكيًا
معنديش قلب.. زينة تكشف عن أكثر شخصية كسرت قلبها
بدون التوجه للقسم.. تعرف على خطوات وأسعار استخراج فيش جنائي مستعجل 2025
اليوم.. امتحان تجريبي في مادة البرمجة لأولى ثانوي بـ9 محافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني يطالب بتنفيذ الحكومة لتعهدها بتثبت الأسعار لعام كامل ومحاكمة المحتكرين

النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب
النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب
فريدة محمد

أشاد النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب، بتأكيد الحكومة أنه لا توجد نية لرفع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وفي مقدمتها السلع التموينية والسكر والمنتجات البترولية، لمدة عام كامل، معتبرًا أن هذا التوجه يعكس التزامًا واضحًا بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكد " طنطاوى " في بيان أصدره اليوم، أن تثبيت الأسعار يمثل خطوة إيجابية ومهمة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الرهان الحقيقي يكمن في إحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي بكل حزم لأي محاولات لاستغلال المواطنين من خلال الزيادات غير المبررة في الأسعار ومحاكمة المحتكرين مطالباً الحكومة بتنفيذ ما تعدت به بعدم رفع الأسعار متقدماً ب 5 اقتراحات قابلة للتنفيذ، تستهدف فرض رقابة صارمة على الأسواق والأسعار، والضرب بيد من حديد على كل من يخالف القانون، وهي :
1. تشكيل غرف عمليات مركزية بالمحافظات تعمل على مدار الساعة، لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي زيادات غير مبررة في الأسعار، والتعامل الفوري معها.
2. تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة من قبل الأجهزة التنفيذية وأجهزة حماية المستهلك والتموين، دون إخطار مسبق، لضمان جدية الرقابة.
3. إعلان أسعار السلع الأساسية بشكل إلزامي وواضح داخل جميع المنافذ التجارية، مع توقيع عقوبات رادعة على من يخالف ذلك.
4. تغليظ العقوبات القانونية على المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار، لتصل إلى الغلق الفوري للمحال المخالفة وسحب التراخيص.
5. التوسع في منافذ البيع الحكومية والمعارض الدائمة بأسعار مخفضة، بما يخلق توازنًا في السوق ويمنع الاحتكار.

وطالب النائب خالد طنطاوى من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار تكليفات حاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية، بضرورة شن حملات مكثفة ومفاجئة على الأسواق، وتطبيق القانون بكل قوة وحزم دون استثناء أو تهاون مؤكداً أن تثبيت الأسعار دون رقابة صارمة لن يحقق الهدف المنشود، مشددًا على أن الدولة تمتلك الأدوات القانونية والتنفيذية الكفيلة بضبط الأسواق، وأن المرحلة الحالية تتطلب قرارات حاسمة تحمي المواطن من جشع البعض، وتؤكد أن القانون فوق الجميع، وأن مصلحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الدولة.

السلع الخدمات الأساسية السكر الحكومة المنتجات البترولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

أمطار

تحت الصفر .. تحذير رسمي من الأرصاد

كبدة البرنس

من خلاف عائلي إلى قضية رأي عام| تفاصيل إشعال شقيق ناصر البرنس النار في نفسه.. أصدقاء وشهود يكشفون

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 21-12-2025

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

ترشيحاتنا

رمضان عبد المعز

رمضان عبدالمعز: لا تشمتوا بأهل البلاء والإيمان الحق يمنع الأذى وتتبع العورات

الدكتور سلامة داود يوضح بلاغة التعريف والتنكير في الدعاء القرآني والنبوي

رئيس جامعة الأزهر يوضح بلاغة التعريف والتنكير في الدعاء القرآني والنبوي

صلح الحديبية

عالم أزهري: صلح الحديبية نموذج للحكمة النبوية في إدارة الأزمات

بالصور

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاكاو

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو
طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو
طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل
طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل
طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

قصير بشراشيب.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد