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حقيقة خروج كورونا من أحد المعامل وليس الطعام.. والمستفيدون من تفشي الفيروس.. فيديو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:37 م
تعقيم من فيروس كورونا
تعقيم من فيروس كورونا
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كـريـم الـخـطـيـب
كشف الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة والوقاية، حقيقة خروج فيروس كورونا من أحد المعامل أثناء عمل تجربة على الخفافيش للوقاية من الأوبئة، قائلا «احتمال قاطع ان يخرج هذه الاوبئة من المعامل ولكن الإثبات صعب».

وقال «عبد الهادي مصباح» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم» إن أكثر من 29 دولة تعمل في الأسلحة البيولوجية منها الصين واليابان وأمريكا، موضحا أن هناك أكثر من حادثة بسبب وجود هذه المصانع.

وأضاف أستاذ المناعة والوقاية، أن هناك مستفيدين من تفشي فيروس «كورونا» لضرب اقتصاد الصين، وهي نفسهم الذين يصنعون العقارات العلاجية للفيروسات والأوبئة، مؤكدا أن الصين استخدمت تكنولوجي يستغنى عن التكنولوجي الأمريكي وهذا أصبح خطرا بالنسبة لبعض الدول.

وأشار إلى أن أمريكا دائما تتبرأ من أي وباء يظهر ودائما جاهزة للإنكار، مؤكدا أنه لابد من إثبات المؤامرة لانتشار تلك الفيروسات والاوبئة، ولابد أن نعترف أن هناك  أشخاص وراء هذه الأوبئة وانتشارها في أماكن محددة لزيادة الكوارث المرضية.
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