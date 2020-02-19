AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ليفربول يتلقى الهزيمة من أتلتيكو مدريد 0-1 في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:01 ص
أتليتكو مدريد
أتليتكو مدريد
Advertisements
محمد رشاد
فشل فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة نجمه المخضرم محمد صلاح فى فك طلاسم دفاعات أتلتيكو مدريد الإسباني ، ليتلقى الهزيمة بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو ، فى إطار مباريات  الذهاب لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا .

أقيمت المباراة على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد، على أن يتجه الفريقان لخوض العودة في أنفيلد بإنجلترا يوم 11 مارس القادم.

الشوط  الأول 

نجح أتلتيكو مدريد في الضغط على ليفربول منذ بداية المواجهة، ليحصل على ركلة ركنية في الدقيقة الرابعة تحولت داخل منطقة الجزاء لتسقط أمام ساؤول في مواجهة المرمى مباشرة، ليسددها في الشباك معلنًا عن تقدم أصحاب الأرض .

وفي محاولة للرد السريع على هدف التقدم، استحوذ ليفربول على الكرة بشكل كامل حتى الدقيقة 19 من اللقاء وسط محاولات من ثلاثي الهجوم صلاح، ماني وفيرمينو للوصول إلى مرمى أوبلاك ولكن التكتل الدفاعي حال دون ذلك.

وباغت أتلتيكو دفاع ليفربول من جديد في الدقيقة 20 عن طريق كرة عرضية رائعة من كوكي لكنها مرت من أمام كوريا قبل أن يبعدها جوميز عن منطقة الجزاء قبل وصولها إلى موراتا.

وتلاعب موراتا بفابينو في الدقيقة 26 داخل منطقة الجزاء ليصبح في مواجهة مع أليسون  من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، وصوب كرة أرضية أبعدها الحارس البرازيلي بقدمه

صلاح كاد أن يسجل هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 36 بعدما وصلت الكرة إليه داخل منطقة الجزاء بعد محاولة من الدفاع لإبعادها، ليصوبها نحو المرمى مباشرةً ولكنها ارتطمت في رأس فيليب وخرجت إلى ركنية.

بعدها استمر اللعب في منتصف الملعب بين أقدام لاعبي الفريقين إلى أن اطلق الحكم صافرته معلنا انتهاء الشوط الأول بتقدم أتليتكو مدريد بهدف نظيف لـ ساؤول  أمام ليفربول .    

الشوط الثاني 
مع بداية الشوط الثاني، أجرى كلا الفريقين تبديلين بعدما تم الدفع بأوريجي بدلًا من ماني في ليفربول، بينما دخل لورينتي بدلًا من ليمار في أتلتيكو مدريد.

فرصة جديدة سنحت لمحمد صلاح في الدقيقة 52 بعدما تلقى تمريرة عرضية من جوميز داخل منطقة الجزاء لينقض عليها برأسه، لكنها مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى أوبلاك.

وأجرى أتلتيكو مدريد ثاني تبديلاته في الدقيقة 70 بعدما دفع بفيتولو بدلًا من موراتا، قبل ثواني قليلة من إطلاق لودي لتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء كادت أن تباغت أليسون ولكنها مرت خارج الملعب.

وجاءت الدقيقة 72 لتشهد خروج محمد صلاح من ملعب المباراة في ثاني تبديلات ليفربول، ليدفع يورجن كلوب المدير الفني للفريق بأوكسلاند تشامبرلين بدلًا منه.

وتعرض هندرسون لإصابة في الدقيقة 79، وارتمى أرضًا، وبدا أنه لن يكون قادرًا على استكمال المباراة ، ليخرج ويحل بدلا منه اللاعب  جميس ميلنر . 

وتمر الدقائق المتبقية من المباراة دون أدنى خطورة على مرمى الفريقين ليطلق الحكم صافرته معلنا فوز أتليتكو مدريد على ليفربول بهدف ساؤول فى مباراة الذهاب .
ليفربول يتلقى الهزيمة من أتلتيكو مدريد 0-1 في دوري أبطال أوروبا
ليفربول يتلقى الهزيمة من أتلتيكو مدريد 0-1 في دوري أبطال أوروبا
ليفربول يتلقى الهزيمة من أتلتيكو مدريد 0-1 في دوري أبطال أوروبا
ليفربول يتلقى الهزيمة من أتلتيكو مدريد 0-1 في دوري أبطال أوروبا
ليفربول يتلقى الهزيمة من أتلتيكو مدريد 0-1 في دوري أبطال أوروبا
ليفربول يتلقى الهزيمة من أتلتيكو مدريد 0-1 في دوري أبطال أوروبا
ليفربول يتلقى الهزيمة من أتلتيكو مدريد 0-1 في دوري أبطال أوروبا
ليفربول يتلقى الهزيمة من أتلتيكو مدريد 0-1 في دوري أبطال أوروبا
ليفربول يتلقى الهزيمة من أتلتيكو مدريد 0-1 في دوري أبطال أوروبا
ليفربول يتلقى الهزيمة من أتلتيكو مدريد 0-1 في دوري أبطال أوروبا
ليفربول يتلقى الهزيمة من أتلتيكو مدريد 0-1 في دوري أبطال أوروبا
ليفربول يتلقى الهزيمة من أتلتيكو مدريد 0-1 في دوري أبطال أوروبا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أتلتيكو مدريد إلى نهائي السوبر الإسباني بثلاثية في شباك برشلونة.. فيديو

ريال مدريد ضد اتلتيكو مدريد| الملكي يباغت الروخي بلانكوس بهدف بنزيما

ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد.. تبديلات زيدان تصنع الفارق أمام الروخي بلانكوس من بعد 75 دقيقة

ريال مدريد ضد اتلتيكو مدريد | الملكي يهزم الروخي بلانكوس 1-0 بهدف بنزيما.. فيديو

ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد .. ملخص وأهداف مباراة الملكي والروخي بلانكوس في الدوري الإسباني

محمد صلاح يتحدى موراتا.. تشكيل أتلتيكو وليفربول المتوقع في دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

نشرة الفن.. صاحب مطعم البرنس يقاضى رمضان.. وتعليق ساخر لـ محمد هنيدي على أزمة مطربي المهرجانات

حقيقة ارتباط رانيا منصور بـ شريف سلامة

راقصة وشيشة.. البرلمان يكشر عن أنيابه بعد الانفلات الأخلاقي داخل المدارس

هنتعشى ايه النهاردة.. شاورما دجاج تركي وثومية والحلو سلطة فواكه بالشربات

بعد قرار إيقاف مطربي المهرجانات .. فنانون يهاجمون هاني شاكر

كورونا يضرب آيفون iPhone في مقتل.. أبل تكشف عن نقص عالمي في أجهزتها

AdvertisementS

خاص .. مدافع صن داونز يكشف عن المرشح الأول للتتويج بدوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري والقنوات الناقلة

استبعاد أحمد فتحي من تشكيل الأهلي الأساسي في مباراة السوبر.. اعرف التفاصيل

إسماعيل يوسف يرد على تصريحات نجم الأهلي السابق حول مباراة السوبر المصري

ميدو يؤكد عدم مشاركة رمضان صبحي في مباراة السوبر.. ويكشف سبب سفره الحقيقي إلى أبو ظبي

حسام غالي يكشف عن تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك في كأس السوبر

صدمة للترجي .. إصابة طه الخنيسي وسامح الدربالي وغيابهما عن مباراة الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا

أخبار النادي الأهلي.. قراران جديدان لـ فايلر.. واللجنة المنظمة للسوبر تفاجئ الأهلي

أصابني الرعب.. مدافع صن داونز يكشف لـ «صدى البلد» رد فعله عقب معرفته بمواجهة الأهلي

نادر السيد يكشف عن توقعه لنتيجة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.. مفآجأة

كلام نهائي.. رمضان صبحي خارج سوبر الأهلي والزمالك

راية التسلل تحرم محمد صلاح من تسجيل هدف في مرمى أتلتيكو مدريد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخبار السيارات.. سوزوكي تستعد لطرح اسبريسو suzuki espresso.. تخفيضات على هيونداي توسان hyundai tucson

طريقة عمل البسبوسة .. 4 وصفات متعددة

كورونا يضرب آيفون iPhone في مقتل.. أبل تكشف عن نقص عالمي في أجهزتها