نجم بروسيا دورتموند يحطم الأرقام القياسية خلال لقاء باريس سان جيرمان

واصل النرويجي إيرلينج هالاند هز الشباك بقميص بوروسيا دورتموند، وذلك خلال مواجهة باريس سان جيرمان، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.





ونجح هالاند في صيد شباك الفريق الباريسي بهدفين، في أول ظهور مع أسود الفيستيفال بدوري الأبطال.





وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن صاحب الـ19 عامًا بات أول لاعب في تاريخ دورتموند يسجل في ظهوره الأول في "البوندسليجا وكأس ألمانيا ودوري الأبطال".





ووصل هالاند بذلك إلى هدفه الـ10 منذ وصوله إلى دورتموند في الميركاتو الشتوي إلى جانب صناعة هدف آخر، وذلك رغم مشاركته في 7 مباريات فقط بكافة البطولات، وهو ما لم يفعله أي لاعب في تاريخ البوندسليجا.





وأشارت الشبكة إلى نجاح هالاند في تسجيل أكبر عدد من الأهداف بين كافة لاعبي الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى، وذلك منذ ظهوره الأول مع الفريق في يناير الثاني الماضي.

أما شبكة "سكواكا" فأفادت بأن هالاند بات ثاني لاعب تحت 20 عامًا يسجل مع فريقين مختلفين على مدار تاريخ دوري الأبطال، بعد كيليان مبابي، نجم سان جيرمان.





وأصبح النجم النرويجي أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل لفريقين مختلفين في موسم واحد.





ووصل هالاند إلى 10 أهداف في دوري الأبطال، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ البطولة يفعل ذلك في موسم واحد.





ونجح المهاجم الشاب في معادلة سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، ليتقاسما سويًا صدارة قائمة هدافي دوري الأبطال هذا الموسم برصيد 10 أهداف.