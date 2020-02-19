AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجم بروسيا دورتموند يحطم الأرقام القياسية خلال لقاء باريس سان جيرمان

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:28 ص
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
واصل النرويجي إيرلينج هالاند هز الشباك بقميص بوروسيا دورتموند، وذلك خلال مواجهة باريس سان جيرمان، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونجح هالاند في صيد شباك الفريق الباريسي بهدفين، في أول ظهور مع أسود الفيستيفال بدوري الأبطال.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن صاحب الـ19 عامًا بات أول لاعب في تاريخ دورتموند يسجل في ظهوره الأول في "البوندسليجا وكأس ألمانيا ودوري الأبطال".

ووصل هالاند بذلك إلى هدفه الـ10 منذ وصوله إلى دورتموند في الميركاتو الشتوي إلى جانب صناعة هدف آخر، وذلك رغم مشاركته في 7 مباريات فقط بكافة البطولات، وهو ما لم يفعله أي لاعب في تاريخ البوندسليجا.

وأشارت الشبكة إلى نجاح هالاند في تسجيل أكبر عدد من الأهداف بين كافة لاعبي الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى، وذلك منذ ظهوره الأول مع الفريق في يناير الثاني الماضي.
 
أما شبكة "سكواكا" فأفادت بأن هالاند بات ثاني لاعب تحت 20 عامًا يسجل مع فريقين مختلفين على مدار تاريخ دوري الأبطال، بعد كيليان مبابي، نجم سان جيرمان.

وأصبح النجم النرويجي أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل لفريقين مختلفين في موسم واحد.

ووصل هالاند إلى 10 أهداف في دوري الأبطال، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ البطولة يفعل ذلك في موسم واحد.

ونجح المهاجم الشاب في معادلة سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، ليتقاسما سويًا صدارة قائمة هدافي دوري الأبطال هذا الموسم برصيد 10 أهداف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري الألماني .. هالاند يقود بوروسيا دورتموند للفوز على اوجسبورج بهاتريك

أبرزها إبراهيموفيتش..5 صفقات أشعلت سوق الانتقالات الشتوية في أوروبا

دورتموند يستضيف باريس سان جيرمان في مواجهة نارية بـ دوري أبطال أوروبا

التشكيل المتوقع لـ قمة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان بـ دورى الأبطال

موعد مباراة دورتموند وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

دوري أبطال أوروبا .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان

ترشيحاتنا

في طيور الظلام.. رياض الخولي يتحدث عن أول مشهد له مع عادل إمام.. فيديو

عمرو حسن: مصر تنفذ أكبر مول تجاري للمصانع والتجار المصريين.. فيديو

بعد تشغيل فيديو الرقص في الفصل.. التعليم تحقق في واقعة وجود شيشة في مدرسة بـ6 أكتوبر

ميدو يؤكد عدم مشاركة رمضان صبحي في مباراة السوبر.. ويكشف سبب سفره الحقيقي إلى أبو ظبي

أخبار السيارات.. سوزوكي تستعد لطرح اسبريسو suzuki espresso.. تخفيضات على هيونداي توسان hyundai tucson

حازم إمام: ميزة واحدة فى كارتيرون تمنح الزمالك لقب السوبر المصري

AdvertisementS

خاص .. مدافع صن داونز يكشف عن المرشح الأول للتتويج بدوري أبطال أفريقيا

استبعاد أحمد فتحي من تشكيل الأهلي الأساسي في مباراة السوبر.. اعرف التفاصيل

إسماعيل يوسف يرد على تصريحات نجم الأهلي السابق حول مباراة السوبر المصري

صدمة للترجي .. إصابة طه الخنيسي وسامح الدربالي وغيابهما عن مباراة الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا

ميدو يؤكد عدم مشاركة رمضان صبحي في مباراة السوبر.. ويكشف سبب سفره الحقيقي إلى أبو ظبي

ميدو: هذا اللاعب بالزمالك يشارك بدلًا من «حازم إمام» أمام الأهلي

حسام غالي يكشف عن تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك في كأس السوبر

كلام نهائي.. رمضان صبحي خارج سوبر الأهلي والزمالك

صحفي إنجليزي يكشف سبب استبدال ماني في مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد

أصابني الرعب.. مدافع صن داونز يكشف لـ «صدى البلد» رد فعله عقب معرفته بمواجهة الأهلي

نادر السيد يكشف عن توقعه لنتيجة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.. مفآجأة

أخبار النادي الأهلي.. قراران جديدان لـ فايلر.. واللجنة المنظمة للسوبر تفاجئ الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخبار السيارات.. سوزوكي تستعد لطرح اسبريسو suzuki espresso.. تخفيضات على هيونداي توسان hyundai tucson

طريقة عمل البسبوسة .. 4 وصفات متعددة

كورونا يضرب آيفون iPhone في مقتل.. أبل تكشف عن نقص عالمي في أجهزتها