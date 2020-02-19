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فن

بـ إطلالة شتوية.. سمية الخشاب تخطف الأنظار من فرنسا

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:01 ص
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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محمد بدران
نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" من فرنسا .

وظهرت سمية الخشاب بإطلالة شتوية حيث ارتدت "جاكت" باللون الكحلى مع الفرو من الأكمام، وارتدت "جيب" قصيرة جلد بنفس اللون.

وحملت سمية الخشاب حقيبة باللون الأسود تناسب الإطلالة الشتوية، وارتدت سمية الخشاب نظارة شمسية.

وعلقت سمية الخشاب قائلة "مدينتى المفضلة"، ما نال إعجاب متابعيها.

وتشارك حاليًا سمية الخشاب في مسرحية يا «تصيب يا تخيب» بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، سامح حسين، حجاج عبد العظيم، مروة عبد المنعم، مصطفى هريدى، وهى من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، موسيقى وألحان هيثم الخميسي وإخراج محسن رزق.

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My favorite city ✨🌹💃🏻💋

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بـ إطلالة شتوية.. سمية الخشاب تخطف الأنظار من فرنسا
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