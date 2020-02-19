AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الرئيس السنغالي يشيد بجهود موريتانيا في محاربة الإرهاب

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 02:24 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أشاد الرئيس السنغالي ماكي صال بجهود موريتانيا في مواجهة الإرهاب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السنغالي ونظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في مطار نواكشوط الدولي، قبيل مغادرة الرئيس السنغالي عائدا إلى بلاده بعد زيارة رسمية لموريتانيا.

وقال الرئيس السنغالي "أحيي جهود موريتانيا وتصميمها لمحاربة أشكال الإرهاب والتطرف وهو ما ترجمه احتضان موريتانيا في شهر يناير الماضي لمؤتمر حول دور علماء إفريقيا في إظهار وجه الإسلام السمح ومحاربة الغلو والتطرف والإرهاب". 

وهنأ صال، نظيره الموريتاني على انعقاد قمة مجموعة الخمس في الساحل بنواكشوط خلال الأيام المقبلة، مؤكدا التزام السنغال ودعمها وتضامنها التام مع هذه المجموعة.

من جانبه، أشاد الرئيس الموريتاني بمستوى العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن هذه الزيارة مكنت الجانبين من التوقيع معا على اتفاقيات مهمة واستعراض مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي.

وأكد الجانبان - في بيان مشترك - دعمها إنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ومساندتهما التامة لحل سلمي عادل ودائم يقوم على أسس القانون الدولي المنصوص عليها في كل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
Advertisements

ترشيحاتنا

كلام نهائي.. رمضان صبحي خارج سوبر الأهلي والزمالك

بعد تشغيل فيديو الرقص في الفصل.. التعليم تحقق في واقعة وجود شيشة في مدرسة بـ6 أكتوبر

رسالة مؤثرة من شريهان لمدرب اللياقة نور خطاب.. ماذا قالت

أخبار الفن.. رامي جمال يهاجم الإعلام: تجاهلوا ألبومي.. حقيقة ارتباط رانيا منصور بـ شريف سلامة.. محمد رمضان يكشف سبب الهجوم عليه

«أنا مش مطرب مهرجانات».. عمر كمال يوجه رسالة لنقابة الموسيقيين على الهواء| شاهد

انتشار فيروس كورونا في سيتي ستارز.. حقيقة أم شائعة.. مسئول بالمول يرد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخبار السيارات.. سوزوكي تستعد لطرح اسبريسو suzuki espresso.. تخفيضات على هيونداي توسان hyundai tucson

طريقة عمل البسبوسة .. 4 وصفات متعددة

كورونا يضرب آيفون iPhone في مقتل.. أبل تكشف عن نقص عالمي في أجهزتها