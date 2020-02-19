الرئيس السنغالي يشيد بجهود موريتانيا في محاربة الإرهاب

أشاد الرئيس السنغالي ماكي صال بجهود موريتانيا في مواجهة الإرهاب.





جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السنغالي ونظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في مطار نواكشوط الدولي، قبيل مغادرة الرئيس السنغالي عائدا إلى بلاده بعد زيارة رسمية لموريتانيا.





وقال الرئيس السنغالي "أحيي جهود موريتانيا وتصميمها لمحاربة أشكال الإرهاب والتطرف وهو ما ترجمه احتضان موريتانيا في شهر يناير الماضي لمؤتمر حول دور علماء إفريقيا في إظهار وجه الإسلام السمح ومحاربة الغلو والتطرف والإرهاب".





وهنأ صال، نظيره الموريتاني على انعقاد قمة مجموعة الخمس في الساحل بنواكشوط خلال الأيام المقبلة، مؤكدا التزام السنغال ودعمها وتضامنها التام مع هذه المجموعة.





من جانبه، أشاد الرئيس الموريتاني بمستوى العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن هذه الزيارة مكنت الجانبين من التوقيع معا على اتفاقيات مهمة واستعراض مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي.





وأكد الجانبان - في بيان مشترك - دعمها إنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ومساندتهما التامة لحل سلمي عادل ودائم يقوم على أسس القانون الدولي المنصوص عليها في كل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.