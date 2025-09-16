الفراخ بالتغميرة على الطريقة المغربية.. بمذاق لا يقاوم

الفراخ بالتغميرة المغربية من الأطباق الشعبية التقليدية التي تجمع بين الطعم اللذيذ والتوابل المغربية الفوّاحة.

التغميرة في المغرب تشير إلى صلصة غنية تُحضّر من البصل، الثوم، التوابل، والطماطم، وتُطهى فيها الفراخ حتى تكتسب طراوة ونكهة لا تُقاوم.

هذا الطبق مثالي للغداء أو العشاء ويُقدم غالبًا مع الخبز المغربي أو الكسكس، للشيف سلمى أحمد.

المكونات لعمل الفراخ بالتغميرة المغربية

للدجاج:

1 دجاجة كاملة مقطعة إلى 4 أو 8 قطع

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 بصلة كبيرة مبشورة

2 فص ثوم مهروس

ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

نصف ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

رشة قرفة اختياري

ملح حسب الذوق

رشة زعفران حر أو زعفران شعرة منقوع في قليل من الماء الدافئ

ماء كافٍ لتغطية الدجاج حوالي 2 كوب

للتغميرة الصلصة

2 ثمرة طماطم مبشورة

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

نصف ملعقة صغيرة فلفل أحمر حلو بابريكا

رشة فلفل حار حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

ملعقة صغيرة سمن مغربي سمن بلدي

طريقة عمل الفراخ بالتغميرة المغربية

1. تحضير الدجاج

في طاجن أو قدر ثقيل، سخني زيت الزيتون وأضيفي البصل والثوم وقلبيهما حتى يذبلان.

أضيفي قطع الدجاج وقلّبيها حتى تتحمّر قليلًا.

أضيفي الزنجبيل، الكركم، الفلفل الأسود، الزعفران، القرفة، والملح.

غطي الخليط بالماء واتركيه على نار متوسطة لمدة 40–45 دقيقة حتى ينضج الدجاج ويقل المرق.

2. تحضير التغميرة

في مقلاة منفصلة، سخني قليلًا من الزيت أو السمن، وأضيفي الطماطم المبشورة ومعجون الطماطم.

أضيفي البابريكا، الكمون، الكزبرة، الفلفل الحار، وقلّبي جيدًا.

اتركي الصلصة تتسبك على نار هادئة حتى تتركز النكهات ويصبح قوامها كثيفًا.

3. دمج الدجاج مع التغميرة

بعد نضج الدجاج، أضيفي التغميرة إلى الطاجن أو القدر.

اتركي الخليط يغلي لمدة 10–15 دقيقة إضافية حتى تتشبع قطع الدجاج بالنكهات وتصبح الصلصة كثيفة.

التقديم

قدّمي الفراخ بالتغميرة في طبق تقديم تقليدي أو طاجن خزفي.

زيني الوجه ببعض أوراق الكزبرة أو البقدونس المفروم.

يُقدم الطبق مع خبز مغربي خبز الدار أو كسكس أبيض أو حتى أرز مفلفل حسب الرغبة.

نصائح مغربية أصيلة