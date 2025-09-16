قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بينهم ثلاثة أطفال.. إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب توك توك بالدقهلية
هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة
سفير إيطاليا بمصر: نفخر بشراكتنا مع القاهرة في الحفاظ على الهوية العمرانية ودعم التنمية
الصحة: دمج القابلات تدريجيًا في منظومة الولادة الطبيعية
رئيس الوزراء يشهد احتفالية تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران
منتدى الأعمال الإسرائيلي يرد على كاتس: هذه ليست إسبرطةويجب وقف الحرب
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: أنشئت الهيئة أيام الخديوي إسماعيل لحماية مصر من القروض الأجنبية
كيف تشكر نعمة الله في 3 خطوات؟.. أمين الفتوى يوضح
مصر والبحرين تبحثان تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية ومواجهة تحديات الشح المائي
"صباح البلد" يرصد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
لميس الحديدي تحذر من حساب ينتحل شخصيتها ويجمع تبرعات
في تصريحات من المكتب البيضاوي.. ترامب يشيد بقطر ويهاجم حماس
أخبار البلد

البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16سبتمبر

رشا عوني

تشهد أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء استقرارا في الأسواق حيث ارتفعت معدلات البحث بشكل يومي عن اسعار الدواجن اليوم و سعر الفراخ البيضاء وسعر الفراخ البلدي وكذلك سعر كرتونة البيض . 


أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 60 : 61 جنيهًا، لتباع في الأسواق 70 :71 جنيهًا.

سعر الفراخ الحمراء اليوم

تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 102 و 103 جنيهات للكيلو في البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 112 و113 جنيهات للكيلو.

سعر الفراخ البلدي اليوم 

سجّل سعر كيلو الفراخ البلدي 119: 120 جنيهًا لتصل إلى المستهلك في الأسواق بـ129: 130 جنيهًا.

سعر البانيه اليوم 

أما سعر كيلو البانيه تراوح بين 200 و210 جنيهات باختلاف الأسواق.

سعر الفراخ البيضاء الآن في بورصة الدواجن اليوم الأحد 8 سبتمبر
سعر كرتونة البيض اليوم


سعر كرتونة البيض الأحمر 148 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 158 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 139 جنيهًا، لتباع للمستهلك 149 جنيهًا.

أما سعر كرتونة البيض البلدي يتراوح ما بين 125 و 130 جنيهاً .

