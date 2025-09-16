البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16سبتمبر

تشهد أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء استقرارا في الأسواق حيث ارتفعت معدلات البحث بشكل يومي عن اسعار الدواجن اليوم و سعر الفراخ البيضاء وسعر الفراخ البلدي وكذلك سعر كرتونة البيض .



أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 60 : 61 جنيهًا، لتباع في الأسواق 70 :71 جنيهًا.

سعر الفراخ الحمراء اليوم

تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 102 و 103 جنيهات للكيلو في البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 112 و113 جنيهات للكيلو.

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

سعر الفراخ البلدي اليوم

سجّل سعر كيلو الفراخ البلدي 119: 120 جنيهًا لتصل إلى المستهلك في الأسواق بـ129: 130 جنيهًا.

سعر البانيه اليوم

أما سعر كيلو البانيه تراوح بين 200 و210 جنيهات باختلاف الأسواق.

اسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم



سعر كرتونة البيض الأحمر 148 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 158 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 139 جنيهًا، لتباع للمستهلك 149 جنيهًا.

أما سعر كرتونة البيض البلدي يتراوح ما بين 125 و 130 جنيهاً .