الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين في مدينة غزة

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تفاخر أركان حكومة الاحتلال ببدء اجتياح مدينة غزة وتعريض حياة مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين لخطر القتل والتهجير يعد أمرا خطيرا.

كما اعتبرته الخارجية الفلسطينية في بيان لها بأنه إمعاناً في استهداف المدنيين وتحويل مدينة غزة إلى مقبرة جماعية وأرض غير صالحة للحياة كما هو حال المساحة الأوسع من القطاع، ودفع ما يقارب مليون فلسطيني للنزوح والتنقل وسط دائرة محكمة من الموت.

وطالبت الوزارة بتدخل دولي استثنائي لوقف هذه الجريمة الكبرى وتعظيم الحلول السياسية والدبلوماسية التي تضمن الوقف الفوري للحرب والعدوان وحماية المدنيين ومنع تهجيرهم من القطاع والإفراج الفوري عن الرهائن والاسرى وادخال المساعدات بشكل مستدام في اطار تطبيق اعلان نيويورك.