الخارجية الفلسطينية ترحب باعتماد الأمم المتحدة لمشروع قرار يؤيد حل الدولتين

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروع القرار الذي يدعم إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين.

جاء ذلك في نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية»، حيث اعتبرت الخارجية الفلسطينية هذا القرار خطوة هامة نحو تحقيق السلام في المنطقة.

شكر للدول الداعمة

وجهت الخارجية الفلسطينية شكرها لجميع الدول التي دعمت مشروع القرار، مؤكدة أن هذه الخطوة تعتبر دعمًا كبيرًا للحقوق الفلسطينية. وأشادت بالجهود المبذولة لتحقيق الاعتراف الدولي الكامل بحل الدولتين، ليصبح إعلان نيويورك وثيقة رسميمة أممية تسهم في تعزيز العملية السياسية.

دعم للحقوق الفلسطينية وتحقيق السلام

وتعتبر الخارجية الفلسطينية أن هذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث يشكل دعماً أساسياً للقضية الفلسطينية ويدفع المجتمع الدولي للضغط من أجل تطبيق حل الدولتين بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.