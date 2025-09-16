132 جامعة و19 فرعًا دوليًا.. أيمن عاشور يستعرض إنجازات التعليم العالي في مصر

أكد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن اليوم من الأيام المميزة، والتي يكون فيها تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون العلمي والأكاديمي بين مصر ودول العالم، بالتعاون مه منظمة اليونسكو.

وأضاف وزير التعليم العالي، خلال كلمته باحتفالية تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن عدد الجامعات المصرية وصل إلى 132 جامعة منها حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية، وهناك 19 فرع للجامعات الدولية موجودة في مصر، وأن هذا يعني ثقة هذه الدول في التعليم بمصر.

وأوضح أن بنك المعرفة حظى بتقدير دولي بوصفه أكبر منصة معرفية، وأنه ببنك المعرفة حدث تقدم في تصنيف الجامعات المصرية ضمن أفضل 100 جامعة، فهذا يعني تقدم في تصنيف الجامعات، وأن تأسيس الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بالعاصمة الإدارية الجديدة، تأتي للتقدم الكبير، الذي يشهده قطاع المعماري.

ولفت إلى أن التعاون مع اليونسكو يكون له تأثير إيجابي، وأن مصر تمتلك رصيد معماري وحضاري قوي، وأن اليوم هناك مذكرات تفاهم بشأن الأكاديمية الجديدة، ومراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين وزارة التعليم العالي ومنظمة اليونسكو.

