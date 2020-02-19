كان يتعقب مسئولاً أمريكياً.. واشنطن تعتقل مكسيكياً بتهمة التجسس لصالح روسيا

اعتقلت السلطات الأمريكية مواطنًا مكسيكيًا يقيم في سنغافورة بتهمة التجسس لصالح روسيا.





ووفقا لوزارة العدل الأمريكية، فإنه تم تجنيد هيكتور أليخاندرو كابريرا فوينتيس، وهو مكسيكي يقيم في سنغافورة من قبل مسئول روسي، وذهب إلى موسكو أوائل فبراير الجاري.





وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المتهم أوكلت إليه مهمة تحديد موقع سيارة مسئول حكومي أمريكي وتسجيل أرقام لوحاتها، وفقا لشبكة "سي بي اس" الأمريكية.





وألقت السلطات القبض على المكسيكي هيكتور في ميامي بولاية فلوريدا حيث كان يخطط للعودة إلى مكسيكو سيتي، كما عثرت الجمارك على صورة لوحة السيارة على هاتفه.





واعترف أنه قام بتنفيذ العملية بناء على طلب من مسؤول روسي، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم الجمعة.



