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اقتصاد

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 19-2-2020

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:06 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
استقر سعر صرف الدولار في أولي التعاملات الصباحية المحددة اليوم الأربعاء 19-2-2020، بعد تراجعه أمس بمعدل قرشين؛ ليثبت عند15.575 جنيه للشراء و 15.675 جنيه للبيع، وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري.


سجل أقل سعر صرف للدولار ببنوك "" الإسكندرية، المصرف المتحد، التجاري الدولي" عند 15.56 جنيه للشراء و 15.66 جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الدولار ببنوك " الأهلي الكويتي، بلوم، التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي، الاستثمار العربي، اتش اس بي سي" لنحو 15.57 جنيه للشراء و 15.67 جنيه للبيع.


وفي بنوك " مصر إيران للتنمية، المصري الخليجي، عودة، المصرف العربي الدولي، مصر، قناة السويس، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، الأهلي المصري" وصل سعر صرف الدولار لـ 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار ببنوك " كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات" لنحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.

بينما وصل سعر صرف الدولار كأعلي قيمة له ببنك البركة ليسجل 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع، ومصرف أبوظبي الإسلامي لـ 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.
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