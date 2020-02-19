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أخبار العالم

نتنياهو لا يستبعد قيام دولة فلسطينية وينفي موافقته على طرد سكان المثلث

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:04 ص
نتنياهو لا يستبعد
نتنياهو لا يستبعد قيام دولة فلسطينية وينفي طرد سكان المثلث
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سمر صالح

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة تلفزيونية إنه لا يستبعد قيام دولة فلسطينية كما نصت عليها خطة السلام الأمريكية التي أبصرت النور الشهر الماضي ولاقت معارضة ورفضا من قبل الفلسطينيين والدول العربية ومعظم دول العالم.


وأضاف" لقد وافقت على مناقشتها في إطار خطة السلام الامريكية، طالما أنها لا تضر بأمن إسرائيل".

وفي ذات السياق استبعد نتنياهو نقل منطقة المثلث إلى الجانب الفلسطيني مضيفا" أن منطقة المثلث في شمال إسرائيل لن تصبح جزءا من دولة فلسطينية".


وعندما سئل نتنياهو عن أن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تحدثت عن إمكانية نقل منطقة المثلث إلى الفلسطينيين، أجاب نتنياهو: "هناك بعض العبارات الغامضة في الخطة التي ليس لها معنى ولن يكون هناك أي نقل للسكان تحت أي ظرف من الظروف؛ أنا أعارض ذلك من حيث المبدأ".


وفي أعقاب إصدار الخطة الشهر الماضي، قال نتنياهو إنه لن يُجبر الناس على ترك منازلهم على الجانب الإسرائيلي أو الفلسطيني.


ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية  لم تدع خطة السلام الأمريكية إلى نقل أي سكان، لكنها أشارت إلى أنه يمكن إعادة رسم الحدود بحيث يكون حوالي 250،000 مواطن عربي من إسرائيل في دولة فلسطينية في المستقبل. ومع ذلك، لم تكن هذه النقطة الأساسية. الخريطة في الخطة المكونة من 180 صفحة تجعل إسرائيل تتبادل الأراضي في النقب، وتحافظ على المثلث في إسرائيل".

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