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أخبار العالم

بومبيو: واشنطن مستعدة لإجراء حوار مع إيران في أي وقت بشرط

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:07 م
واشنطن مستعدة لإجراء
واشنطن مستعدة لإجراء حوار مع إيران في أي وقت
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دعاء أبوهشيمة
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن واشنطن مستعدة لإجراء حوار مع إيران "في أي وقت" لكن على طهران أن تغير تصرفاتها بشكل "جوهري" وإن حملة الضغوط القصوى عليها ستستمر.

ووفقا لوكالة "رويترز" أضاف بومبيو، في تصريحات للصحفيين في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا قبيل التوجه إلى السعودية، "لسنا متعجلين، حملة الضغوط مستمرة. إنها ليست حملة ضغوط اقتصادية فقط... وإنما فرض عزلة من خلال الدبلوماسية أيضا".

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي: "احتجاز إيران لمواطنين أوروبيين وأمريكيين غير قانوني ولا مقبول".

كان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، أن الولايات المتحدة الأمريكية بعثت بعدة رسائل تطلب الحوار مع إيران.

وقال روحاني إن الاتفاق النووي، الذي وقعته بلاده مع القوى العالمية في عام 2015، ما زال حيا رغم انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل أحادي وإعادة فرض عقوبات على إيران، مشيرا أن واشنطن أرسلت عشرات الرسائل تطلب الحوار مع إيران.

وتابع الرئيس الإيراني، خلال اجتماع مع الحكومة اليوم الأربعاء: "الاتفاق النووي ما زال حيا رغم كل إجراءات الولايات المتحدة".

وأضاف: "أمريكا أرسلت عشرات الرسائل لنا لطلب الحوار، وفي نيويورك خاصة أتاني خمس أو ست رسائل من أمريكا تطلب التفاوض".

وتابع روحاني: "إذا كنا قد فشلنا أمام أمريكا بالتوسط للحوار معنا، فلماذا تقوم أمريكا بتوسيط كل البلدان للتفاوض مع إيران".
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