طالع كل ما جاء في مؤتمر الزمالك الخاص بمواجهة السوبر المصري





كارتيرون أشار إلى أن فرحة فريقه بلقب السوبر الأفريقي كانت كبيرة بالطبع واللاعبون احتفلوا ولكنه نجح في تجهيز لاعبيه للسوبر المصري وسعى لأن تكون الأمور مختلفة ويحقق اللقب بعد التجهيز النفسي الجيد.





مدرب الزمالك أكد أنه سعيد كونه تولى تدريب أكبر أندية أفريقيا مثل الزمالك والأهلي ومازيمبي والرجاء ويجد نفسه محظوظا بذلك، ولكنه لا يفكر سوى بفريقه الحالي ويسعى للفوز مع الزمالك بكل البطولات التي يشارك فيها، وفخور بلقب السوبر الأفريقي الذي تحقق بعد غياب طويل، ويتمنى مواصلة حصد الألقاب مستقبلا.





كارتيرون أضاف بأن المباراة الأصعب أمامه هي كأس السوبر المصري كونها مواجهة تأتي بعد لقاء صعب أمام الترجي استهلك طاقة لاعبي فريقه كما أن كثرة السفر بين قطر ومصر والإمارات أجهد اللاعبين، ولكنه جهز فريقه بدنيا وفنيا لتلك المواجهة وبإمكانه تحقيق اللقب الغالي.





المدرب أشار إلى أنه بعد العودة من قطر لم تكن هناك راحة وعلى الفور استعد للسوبر المصري، والفريق لابد وأن يفوز ويحقق اللقب ويسعد جمهوره، واللاعبون على أتم استعداد للقاء.





كارتيرون أكد أن لاعبي الأهلي والزمالك يعرفون بعضهم عم ظهر قلب ولعبوا مباريات عديدة في الدوري والكأس كما أن اللقاء مثير ولقاءات القمة لها وضع مختلف تماما.





قال مصطفى فتحي لاعب الزمالك إن فريقه جاهز للسوبر رغم المعاناة التي يعاني منها بسبب توالي المباريات محليا وقاريا موضحا أنه يجب نسيان الإرهاق والتركيز على الفوز.





شدد اللاعب في المؤتمر الصحفي على أن فريقه جاهز للفوز والمباراة بطولة في حد ذاتها والفوز على الأهلي له طعم مختلف وخاص والفريق مستعد للتتويج ببطولته الثانية خلال أقل من أسبوع واحد لإسعاد الملايين من مشجعي النادي في كل مكان.





فتحي أشاد بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي للسوبر المصري مؤكدا أنه لعب ٣ مباريات سوبر بالإمارات وفي كل مرة يجد التنظيم رائعا ولا يوجد مثله بأي مكان في العالم، مؤكدا أن الإمارات دولة رائعة في كل شيء.





اللاعب أكد أن عدم مشاركته في المباريات هي وجهة نظر المدرب في النهاية وقراره واضح للجميع والكل ملتزم بوجهة نظر المدير الفني، ولكنه من الناحية الفنية والبدنية جاهز للمباريات وبإمكانه لعب ٩٠ دقيقة كاملة، ولكنه يحترم وجهة نظر كارتيرون، القادر على تحديد احتياجاته في هذه الفترة.

قال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، إنه سعيد بتواجد فريقه بالإمارات، ولكن الزمالك يعاني من أسبوع صعب بعد العودة من قطر ثم مصر والإمارات بعدها، ولكن في النهاية الزمالك جاهز للمواجهة الهامة، ويتشوق لهذه المباراة ويعلم أنها أمام فريق صعب للغاية لم يخسر محليا طوال ١٥ مباراة متتالية.