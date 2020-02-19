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برلمان

غدا.. محلية البرلمان تناقش مشاكل السويس وطريق بورتوفيق والمشروعات المتعثرة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 02:08 م
لجنة الإدارة المحلية
لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان
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معتز الخصوصى
تعقد غدا الخميس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب جلسة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد كمال بشأن تعثر مشروعات التنمية بمحافظة السويس، وعدم الانتهاء من المخطط العام والتفصيلي للمحافظة.

كما تضمن طلب الإحاطة غلق أشهر ممشي سياحي وترفيهي بالسويس بمنطقة بورتوفيق، والتكدس المروري للسيارات بالشوارع نتيجة عدم استخدام الجراجات الموجودة أسفل العقارات، وانتشار ظاهرة الأسواق العشوائية وغلق الشوارع.

كما تضمن أيضا طلب الإحاطة تدني مستوي النظافة العامة والتجميل، وعدم وجود شواطئ شعبية وانتشار ظاهرة التعديات على أراضي الدولة بمنطقة الكورنيش، وعدم الإعلان عن موازنة صندوق التنمية المحلية والمشروعات الممولة منه، وعدم الاستفادة من مراكز التدريب التابعة لمديريات الخدمات.
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