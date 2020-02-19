انطلاق مجلس الأعمال المصري البيلاروسي بالعاصمة الجديدة..غدا

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس بيلا روسيا الكسندر لوكاشينكو، معربا عن سعادته بحفاوة الاستقبال خلال زيارته لمنسك عام 2019.





وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك إن اللقاءات الأخيرة أعطت دفعة قوية للعلاقات وخاصة الإنتاج المشترك ومنتجات التصنيع.





وأكد الرئيس السيسي أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة رفيعة المستوى للتشاور السياسي فضلا عن مذكرة تفاهم بين مصر وبيلاروسيا لإنشاء لجنة رفيعة المستوي والبرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي والتعليم ما بعد الجامعى ومذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري والبنك الوطني البيلاروسي واتفاقية للتعاون والدعم المتبادل للجمارك.





كما أعلن الرئيس السيسي عن عقد مجلس الأعمال المشترك غدا بالعاصمة الإدارية الجديدة.





كما دعا الرئيس السيسي القطاع الخاص وبلد بيلاروسيا للاستثمار في مصر .





كما استعرض الرئيس السيسي الفرص الاستثمارية المتاحة في المشروعات القومية الكبري وخاصة قناة السويس ومجال البتروكيماويات وسعي مصر إلى تحول مصر إلىمركز إقليمي للطاقة.





وأكد انه عقدت جلسة مشاورات بناءة حيث تم التطرق خلالها لسبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدنا رغبتنا في تعميق وتطوير آفاق التعاون بين البلدين، كما اتفقنا على أهمية تعزيز العلاقات، والارتقاء بها إلى مستوي أرحب ووصول إلى مرحلة العلاقة للشراكة الاستراتيجية .





وقال الرئيس خلال مؤتمر صحفي مشترك بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة أن المباحثات تناولت أيضًا أوجه التعاون الاقتصادي وكيفية العمل على زيادة التبادل التجاري..





أكد ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا أن العلاقات البيلاروسية المصرية شهدت تطورات كبيرة فى السنوات الأخيرة وتم تحقيق كثير من الانجازات والنتائج الهامة فى ضوء العلاقة الخاصة التي نشأت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والزيارات المكثفة التي تمت علي أعلي مستوي خلال السنوات الماضية .





وأضاف لوكاشينكو أن بيلاروسيا تعتبر مصر دولة صديقة وشريكا تجاريا واقتصاديا مهما في منطقة الشرق الأوسط





وقال رئيس بيلاروسيا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية بأن هناك فرصا كثيرة مفيدة للجانبين ونركزعلي تعزيز التعاون التجاري والإنتاجي مع مصر بما في ذلك المشروعات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية والانسانية .





وقال أن المشروعات الحالية الواعدة مثل الإنتاج المشترك لمصنع شاحنات مينسك وجرارات مصنع مينسك ومصنع بوبرويسك أغروماش للمعدات الزراعية والرافعات لمصنع أمكودور وصوامع الحبوب ومحركات مصنع مينسك مما يؤكد مشاركة بيلاروسيا بشكل مباشر في عمليات التصنيع في مصر





وقال أنه تم التوقيع علي عدد من المذكرات و الاتفاقيات لتعزيز التعاون وأنه بفض ل الجهود المشتركة سوف ننقل التعاون.





وعبر عن سعادته عن استقبال الرئيس في بيلاروسيا .



