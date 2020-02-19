شاهد.. كارتيرون يكشف كواليس استعدادات الزمالك لمباراة السوبر أمام الأهلي

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قال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، إنه سعيد بتواجد فريقه بالإمارات، ولكن الزمالك يعاني من أسبوع صعب بعد العودة من قطر، ثم السفر لمصر ثم الإمارات بعدها، ولكن في النهاية الزمالك جاهز للمواجهة الهامة، ويتشوق لهذه المباراة، ويعلم أنها أمام فريق صعب للغايةلم يخسر محليا طوال ١٥ مباراة متتالية.





كارتيرون أشار إلى أن فرحة فريقه بلقب السوبر الإفريقي، كانت كبيرة بالطبع ، واللاعبون احتفلوا ، ولكنه نجح في تجهيز لاعبيه للسوبر المصري، وسعى لأن تكون الأمور مختلفة، ويحقق اللقب بعد التجهيز النفسي الجيد.





مدرب الزمالك أكد أنه سعيد كونه تولى تدريب أكبر أندية أفريقيا مثل الزمالك والأهلي ومازيمبي والرجاء ويجد نفسه محظوظا بذلك، ولكنه لا يفكر سوى بفريقه الحالي ويسعى للفوز مع الزمالك بكل البطولات التي يشارك فيها، وفخور بلقب السوبر الأفريقي الذي تحقق بعد غياب طويل، ويتمنى مواصلة حصد الألقاب مستقبلا.



كارتيرون أضاف بأن المباراة الأصعب أمامه هي كأس السوبر المصري كونها مواجهة تأتي بعد لقاء صعب أمام الترجي استهلك طاقة لاعبي فريقه كما أن كثرة السفر بين قطر ومصر والإمارات أجهد اللاعبين، ولكنه جهز فريقه بدنيا وفنيا لتلك المواجهة وبإمكانه تحقيق اللقب الغالي.





المدرب أشار إلى أنه بعد العودة من قطر لم تكن هناك راحة وعلى الفور استعد للسوبر المصري، والفريق لابد وأن يفوز ويحقق اللقب ويسعد جمهوره، واللاعبون على أتم استعداد للقاء.

