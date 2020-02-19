توفى بعد صراع مع المرض.. 7 معلومات عن النائب الجراح علي الكيال

توفى منذ قليل النائب علي الكيال، عضو مجلس النواب عن مركز سمالوط، التابع لمحافظة المنيا، وذلك بعد صراع مع المرض وفقا لما أعلنه النائب مجدي ملك نظيره بالمحافظة.





ويستعرض "صدى البلد" 7 معلومات عن النائب علي الكيال:

1. اسمه علي عبدالحميد عبدالجواد عبدالصمد الكيال

2. عضو مجلس النواب عن مركز سمالوط بمحافظة المنيا

3. ولد في المنيا 25 ديسمبر 1955 (64 عاما)

4. حاصل على بكالوريوس طب وجراحة من جامعة أسيوط

5. حاصل على دبلومة دراسات عليا جراحة نساء وتوليد طب الأزهر

6. يعمل استشاري جراحة نساء وتوليد

7. ترشح مستقلا لكنه انضم عقب دخوله البرلمان إلى حزب مستقبل وطن