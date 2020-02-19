وفاة نائب المنيا «علي الكيال» بعد صراع مع المرض

توفى منذ قليل النائب علي الكيال ، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط، التابع لمحافظة المنيا، وذلك بعد صراع مع المرض.



وقال النائب مجدي ملك عضو البرلمان عن المحافظة ذاتها، في تصريحات للمحررين البرلمانيين إن النائب علي الكيال الذي وافته المنية تواجد منذ فترة في المستشفى الألماني السعودي، وتوفى منذ ما يقرب من ساعة.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء الاجراءات الذي يتولاها ابنه بالمستشفى سيسافر الجثمان للمنيا.





بذلك يكون قد رحل عن البرلمان 13 نائبًا، ويرصد "صدى البلد" من خلال هذا التقرير النواب الذين غادروا الحياة:



اللواء سامح سيف اليزل

البداية كانت مع النائب البرلماني اللواء سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف دعم مصر، الذي توفي فى أبريل 2016، بعد تدهور صحته آنذاك، الأمر الذى استدعى نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة وظل على التنفس الصناعي بالعناية المركزة حتى وافته المنية، وخلفه النائب نادر مصطفى في البرلمان.





النائبة أميرة رفعت

كما شهدت 2016 رحيل نائبة أخرى، وهي أميرة رفعت، عن محافظة المنوفية، وجاءت وفاتها خلال سفرها لحضور احتفالية 150 عامًا على البرلمان بمدينة شرم الشيخ فى التاسع من أكتوبر 2016، حيث لاقت النائبة أميرة رفعت، عضوة مجلس نواب عن دائرة شبين الكوم منوفية، حتفها إثر انقلاب سيارتها على طريق الطور.





النائب محمد مصطفى الخولى

وفى ذات الشهر من العام نفسه 2016 ، توفى النائب البرلماني محمد مصطفى الخولى، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الفيوم، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، لتخلفه على المقعد زوجته النائبة عبير الخولي.





النائب سيد فراج

كما توفى النائب سيد فراج، عضو مجلس النواب عن حدائق القبة بمحافظة القاهرة وعضو ائتلاف دعم مصر، فى صباح يوم الثلاثاء 12 يوليو 2016، وذلك بعد رحلة صراع مع المرض، إذ كان يتلقى العلاج فى المركز الطبى العالمى منذ فترة، ليشغل مقعده النائب حسين جاد.





النائب هرقل وفقى

ولم يمر عام 2017 دون أن يخطف الموت أحد أعضاء البرلمان، حيث توفى النائب هرقل وفقي، عضو مجلس النواب عن دائرة جرجا في سوهاج، بسبب إصابته بوعكة صحية ناتجة عن ضعف في عضلات القلب، وخلفه النائب رشدي وفقي.





النائب رفعت داغر

كما توفي النائب رفعت داغر، عن مركز زفتى محافظة الغربية، في أغسطس 2018، وخلفه العميد أحمد يحيى على مقعده، في ديسمبر 2018.





النائب محمود الخشن

وفى 28 ديسمبر عام 2018 توفي النائب محمود الخشن، عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون محافظة المنوفية ، إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة ، خلال المشاركة في إحدى الفعاليات.





النائب أحمد عبد التواب

كما شهد عام 2019 رحيل نائبا آخر وهو النائب أحمد عبد التواب، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وعضو مجلس النواب عن قرية العزيزية مركز طامية محافظة الفيوم، وذلك بعد صراع مع المرض، ليخلفه أخوه الدكتور محمد عبد التواب، مرشح حزب مستقبل وطن، بفوزه في إعادة الانتخابات التكميلية.





النائب حسام الرفاعى

كما توفي نائب شمال سيناء حسام الرفاعي في شهر أغسطس الماضي عام 2019 ، وخلفه على مقعده النائب آمين جودة، ومن قبله النائب محمود الخشن، نائب أشمون، ليخلفه شقيقه أحمد الخشن، إضافة إلى النائب سيد حسن ومحمد بدوي والنائب أحمد الشرموخ.





ويحدد قانون مجلس النواب الإجراءات اللازم اتخاذها فى حال خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين، حيث تنص المادة "25" على أنه: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر".





كما تنص المادة على أنه: "إذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".